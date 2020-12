El amor de Diego Maradona y Lucía Galán: "Estuvo embarazada de él"

“Era la preferida de Doña Tota, todas las hermanas la adoraban. Entraba a la casa de la mano de Diego. ¡Que me lo desmientan!”, relató el periodista.

Además, contó que quiso ir a despedir sus restos a la Casa Rosada y no la dejaron. “Esa relación terminó porque Cristiana Sinagra ya le había dicho que estaba embarazada de Diego Junior, Diego estaba en crisis con Claudia y por eso no la dejaron entrar al velatorio. La llamó a Claudia y ella le dijo ‘no, mis hijas no quieren’”, reveló.