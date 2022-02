El adelanto de los Red Hot Chili Peppers que anuncia un gran regreso

Black Summer

Todos los ingredientes típicos de los Red tuvieron lugar en esta canción: riffs tranquilos y melancólicos para comenzar, la batería de Chad que marca ingresa para marcar la canción, los coros de Flea y el característico espacio que Frusciante siempre protagoniza con sus cuerdas.

Red Hot Chili Peppers - Black Summer (Official Music Video)

Agradable de escuchar, pero, más que un hitazo, Black Summer ya conforma una mezcla de euforia y ansiedad, siendo el puntapié inicial de lo que serán las 17 canciones nuevas que lanzarán los referentes del rock alternativo.

John Frusciante

Fuera de los vaivenes que vivió la banda con sus guitarristas de turno, ¿por qué Frusciante genera tanto pavor en el público?

Además de ser constantemente mencionado como uno de los mejores guitarristas de la historia, la realidad refleja que detrás de cada disco excelente y repleto de temas indispensables en la historia de los Red, era John Frusciante quien sostenía la guitarra.

RHCP1.jpg John Frusciante en su época de solista. Aunque fueron años exitosos, sus fans deseaban verlo junto a los Red Hot nuevamente.

Es el creador de los riffs característicos de los clásicos de la banda, desde Snow y By the Way hasta Californication y Scar Tissue. Es indiscutible su talento y la capacidad que tiene para crear melodías inconfundibles manteniendo un estilo único y particular a lo largo de los años.

Luego del retorno de Frusciante en 2020, Anthony Kiedis reconoció la importancia de la reincorporación al grupo: “Fue el cambio más monumental en nuestras vidas”.

Con su presencia, los Red Hot Chilli Peppers vuelven a lo que sería la “agrupación original” y las expectativas de los fanáticos aumentan cada día más esperando un disco de gran calidad para este 2022.

La lista de las canciones de Unlimited Love

1. Black Summer

2. Here Ever After

3. Aquatic Mouth Dance

4. Not the One

5. Poster Child

6. The Great Apes

7. It’s Only Natural

8. She’s A Lover

9. These Are The Ways

10. Whatchu Thinkin’

11. Bastards of Light

12. White Braids & Pillow Chair

13. One Way Traffic

14. Veronica

15. Let ‘Em Cry

16. The Heavy Wing

17. Tangelo