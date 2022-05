Duki, en silla de ruedas luego de sufrir un accidente

Sin embargo, solo una hora después, en el aeropuerto de México, el novio de Emilia Mernes anunció a través de un video, que tuvo un pequeño accidente y que ahora tendrá que estar unos días en silla de ruedas. Esto provocó un revuelo en las redes sociales y preocupó a todos sus seguidores.

"Camino a Ciudad de México tuvimos un pequeño accidente. No se preocupen, no es nada grave. Sólo me lastimé el pie derecho, pero tamo al 100", expresó el trapero en sus historias de Instagram, pero aún así, se mostró muy contento.

A pesar del desafortunado hecho que sufrió, confirmó que no suspendería su show de este sábado en el estadio Pepsi Center por esto. "Ciudad de México, ya estamos en camino. Ando en estas pa’, en silla de ruedas, ya supiste. Los amo, nos vemos a la noche. Colta", expresó.