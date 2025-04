Duki incendió el Aconcagua Arena: un ritual trap de épica y adrenalina

Cuando las luces se apagaron, una coreografía hipnótica de bailarines irrumpió en escena, marcando el preludio del estallido. Duki, vestido con una remera negra, la gorra insignia de "Ameri" y un guante blanco en su mano izquierda, se apoderó del escenario con la fuerza de un huracán, abriendo la noche con la potente "Lietmotiv". La euforia se desató con "Nueva Era", y la lista de hits fue un torrente imparable: "Brindis", "Buscarte lejos", "Imperio", "Hardaway", "Cine", "Vida de Rock", "No drama", "Barro", "Un día más" y la emotiva "Constelación", entre otras, resonaron en cada rincón del estadio.

Un momento especial de la noche llegó con "Goteo", la canción que marcó un punto de inflexión en su carrera y fue nominada a los Grammy Latinos. Duki aprovechó la ocasión para compartir un mensaje inspirador con su público, instándolos a perseguir sus sueños con pasión y convicción, más allá de los recursos materiales.

El show fue un despliegue de producción de primer nivel. Un escenario imponente, pantallas gigantes que multiplicaban la imagen del artista, un juego de luces sincronizado a la perfección con cada beat, un sonido envolvente diseñado para transmitir la profundidad emocional de "Ameri" y hasta llamaradas de fuego contribuyeron a una experiencia sensorial avasallante.

Duki logró una conexión genuina con su público, capaz de transmitir la intensidad de su música urbana pero también de detener el show para pedir calma y asegurar el bienestar de sus fans en medio de la masa enfervorizada. Fueron casi dos horas de un viaje sonoro que transportó a miles de almas al universo onírico que plantea su nuevo álbum.

Duki en Mendoza 3.jpg Duki se presentó en un Aconcagua Arena a full.

Los himnos no faltaron en la lista, desatando pogos tremendos y en todo el Aconcagua arena, con coros ensordecedores en canciones como "Givenchy", "Rockstar", "She Don’t Give a Fo", "Si me sobrara el tiempo" y "No me llores". La noche alcanzó uno de sus puntos álgidos cuando Duki invitó a un fan al escenario para interpretar juntos "Malbec", un gesto que emocionó al joven y reafirmó el vínculo especial que el artista tiene con sus seguidores de siempre.

Antes del final, Duki presentó a su sólida banda, Yesan, Julian Montes y Andy Vilanova, reconociendo la potencia sonora que lo acompaña en cada canción. El cierre, a pura energía con "Nueva Era" nuevamente, fue un agradecimiento sincero a sus fans mendocinos de todas las épocas y a aquellos que acompañaron a sus seres queridos.

Con 32 canciones que ya son parte del cancionero popular de la música urbana, Duki cumplió una vez más. El Aconcagua Arena fue testigo de una noche épica, consolidando al artista como un referente indiscutible de la música urbana argentina y demostrando que su "modo diablo" sigue encendido, contagiando a miles con su talento y carisma.