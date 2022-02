Diego Flores presenta "El amor es puro cuento"

"Hace 15 años que la creé, la hice durante 4 años bastante y luego la empecé a hacer los 14 de febrero. Cada vez que hacía el espectáculo tenía algún problema personal importante, me separaba, me enfermaba, me lesionaba o me pasaba algo así, entonces decídi dejar de hacerla fuera de Mendoza, solo en festivales", comienza contando Diego Flores a Diario UNO.