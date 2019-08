Gabriel Sotelo

Este sábado, desde la medianoche, Dancing Mood festejará sus 20 años en la música con un inolvidable recital en el N8. La banda liderada por el trompetista Hugo Lobo tocará un repertorio cargado de éxitos.

Dancing Mood se formó en Buenos Aires por iniciativa de Lobo, quien supo plasmar mejor que nadie las enseñanzas de los jamaiquinos The Skatalites -su grupo de cabecera- y combinar el reggae y el ska con las armonías y el humor del jazz de los años '40 o '50 en una big band liderada por vientos.

Con un sonido que se ha ido solidificando con el pasar de los años, Dancing sigue apostándole a su estilo instrumental que lo diferenció de casi todas las demás propuestas dentro del rock nacional, con un ritmo que no pasa de moda.

Hoy, con una formación más afianzada logran un sonido más rústico pero con más calidad y claridad. Tanto en On The Good Road (2017) como en Ska Explosion (2015), el grupo apuesta a sus propias composiciones, dejando en claro que no es una banda de covers y que no pierde su sonido único.

Los años pasan y muchas propuestas también, pero Dancing Mood sigue firme apostando a un estilo difícil y diferente, pero que supo ganarse su respeto y lugar, llegando este año a cumplir 20 años en la escena del under y manteniéndose 100% independiente.

El líder de la banda, Hugo Lobo, habló en exclusiva con Diario UNO y palpitó esta fecha en la que festejarán los 20 años de Dancing Mood.

-¿Cómo se palpita este festejo?

-Contentos de volver a Mendoza a hacer un show propio, porque hemos estado, pero en festivales y cosas así. Mendoza para mi es un lugar conocido, he ido muchas veces a tocar en varios formatos. Para esta presentación vamos a repasar nuestra carrera y algunas sorpresas.

-¿Cómo se arma un repertorio con tantas canciones?

-Es muy difícil armar la lista de temas, pero pensamos en tener algunos clásicos que la gente quiere escuchar porque hay que satisfacer a la gente. Por supuesto también hay canciones que no hemos tocado nunca allá y vamos a tocar ahora.

-¿Qué significa festejar 20 años?

-Es flashero lograr 20 años. Quizás vienen pibes a verte y lo escucharon con sus padres porque hubo un cambió generacional copado. Es diferente el trascurso de los 20 para nosotros que para otra banda tradicional. Para nosotros no es amoldable el género a lo que vaya bien en la música, porque nosotros mantenemos nuestra esencia.

-¿Por qué creés que ustedes lograron mantenerse?

-Es raro haber llegado a tanta gente, desde que nos formamos fue algo diferente. Quizás nuestra música es una necesidad y llama la atención.

-¿Cómo han tomado los cambios tecnológicos a la hora de grabar un cassette, a participar en una lista de Sportify?

-Lo tomamos natural y tuvimos que amoldarnos a lo que viene. Sé cómo se escucha la música ahora porque tengo un hijo adolescente y aprendo de él. . Hoy es preferible sacarlo en plataforma digital primero e ir viendo cómo se desarrolla. Lo que sí estamos sacando es la discografía en vinilo y viene muy bien.

-Sos el creador de la Orquesta Vamos los pibes que le enseña a niños a tocar instrumentos...

-Sí, justo hoy (por el viernes) tocamos en el congreso mundial de la infancia sin violencia. Siguen pasando los años y chicos que egresan en su mayoría se siguen dedicando a la música. Los pibes siguen tocando. Hay una chica (Ailín) que tiene 19 años y toca en una orquesta sinfónica. Era una chica que no sabía qué tocar, entró y hoy en día toca en una orquesta. Esa alegría para mi es inmensa, no me la da nada.

-¿La crisis influye en la cantidad de chicos que van?

-Por supuesto. Nosotros además funcionamos como merendero, entonces muchos chicos van porque tienen hambre y quieren comer. Estamos atravesando un momento de mierda, estamos retrocediendo mucho. Si bien esto funciona sin ayuda de ningún gobierno, ahora estamos peor. Los políticos son todos una mierda, pero los de ahora son creo que los peores.