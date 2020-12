Dalma Maradona y un emotivo mensaje a Diego

La muerte de Diego Maradona sigue dando que hablar y ahora, a casi un mes de su paso a la eternidad, Dalma le dedicó un posteo en las redes. "Y si los giles hablan es porque no saben realmente lo que me dejaste... Yo no necesito nada porque yo disfruté los mejores momentos de mi vida con vos!", indicó Dalma en su cuenta de Instagram junto a una foto con la camiseta xeneize de Maradona.