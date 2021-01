Dady Brieva: "Me han hecho besar la lona"

En Cortá por Lozano, Dady Brieva contó cómo vive las agresiones que recibe por expresar su postura política. "El artista no está para que lo quieran todos. Está en un mundo injusto para cambiar cosas, para cambiar, para meter palos en el sistema, para que pasen cosas", dijo.

Aunque confesó: "No se puede comer tallarines y estar flaco a la vez. Me enoja, me asusta cuando se meten con mis hijos, cuando me meten los drones y la nena me dice: ‘Papá, están esos pájaros volando, no quiero dormir más’. Sí, lógico. Me han hecho besar la lona, pero bueno. Tampoco voy a cambiar nada, yo no voy a cambiar el presupuesto del 2021, ni voy a hacer nada en CABA. Soy un artista que se expresa, como se expresan todos".

El humorita pudo estrenar su unipersonal el viernes en una obra en la que, según él, interpreta a un "relator de situaciones de las que no hay registro".

Dady Brieva desmintió que solo hayan ido 14 personas

En Twitter, el actor fue tendencia porque se viralizó que solo vendió 14 entradas este fin de semana en San Bernardo.

"Es ridículo. Si vendo 14 tickets no se puede ni hacer la obra. Las estadísticas se pueden chequear en las planillas de Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales. Me fue bien, muy por encima del promedio. Pero obviamente, en este contexto de pandemia todos laburamos con los aforos acotados", dijo a Tiempo Argentino.

La frase que lo condenó

En octubre pasado, durante una de las marchas opositoras al gobierno de Alberto Fernández, Dady Brieva hizo un desafortunado comentario al inicio de su programa Volver Mejores que se emite por El Destape Radio.

"Unas ganas de agarrar un camión N1 619 y jugar al bowling por la 9 de julio… no te das una idea", dijo generando repudio generalizado en las redes sociales.