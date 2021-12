Comenzó el juicio de Thelma Fardín contra Juan Darthés: "No me correspondía a mi frenarlo"

Finalmente ese día llegó y este martes el juicio tuvo su inicio. “No quiero que le pase a la hija de nadie lo que me paso a mí”, le dijo Thelma Fardin al juez brasileño que escuchó su testimonio durante cuatro horas. Ella declaró que, en la capital de Nicaragia, el actor la besó en el cuello y le dijo “mira como me pones”, cuando ella tenía 16 años y el 45.

“Él era quien tenía que evitar hacerlo, no yo quien tenía que evitar que lo hiciera”, marcó la diferencia entre la responsabilidad de un agresor mayor de edad, famoso, con un rol paternal y la culpabilización a una víctima menor de edad. Y remarcó: “No me correspondía a mi frenarlo, él era el que tenía que frenar cuando le dije no”, dijo la actriz en la audiencia que comenzó ayer, pese a que la defensa de Darthés intentó dilatar y postergar el juicio, cosa que no resultó.

Los planteos de la defensa se extendieron y la audiencia recién comenzó a las 16:30. El testimonio de Thelma se extendió -casi hasta las 20:30- durante cuatro horas. En principio dio su testimonio y, después el defensor de Darthés, le realizó preguntas. La jornada fue más larga de lo pensado por lo que no pudieron declarar otros testigos. Por eso, los que estaban citados para el martes lo harán hoy miércoles y los que estaban para este día lo harán probablemente en enero.

En el caso de Dignity (Calu Rivero) se va a realizar una excepción y sí va a declarar porque ella está trabajando en Milán y se generó un espacio para que pueda declarar en el consulado argentino en Roma. Por ese motivo, a pesar que las otras convocadas a declarar el 1 de diciembre, fueron pospuestas, ella va a declarar ya que su testimonio es crucial para la causa y se armó un esquema diplomático y judicial en Italia para que pueda declarar.