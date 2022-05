Coldplay agotó todas las entradas para sus siete recitales en River

Se agregó entonces la fecha del 2 de noviembre y también esta se agotó en cuestión de horas, por lo que la organización ya sumó la séptima, para el 4 de ese mismo mes, nuevamente agotada a las pocas horas.

Con las dos últimas funciones agregadas y con entradas agotadas, el grupo quedó cerca del récord de nueve River Plate que hizo Roger Waters en 2012 con su gira "The Wall".

Coldplay X BTS - My Universe (Live at The Earthshot Prize 2021)