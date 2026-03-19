Cinema Italiano 2026: el Teatro Leonardo Favio presenta el film "Gloria!"

En esta ocasión, la pantalla se encenderá para proyectar "Gloria!" (2024), el debut cinematográfico de la reconocida directora y cantante Margherita Vicario. La función se realizará en su versión original con subtítulos en español (V.O.S.E.).

Sobre la película

Ambientada en los albores del siglo XIX, la película nos traslada al Instituto San Ignacio, un centro de formación musical para jóvenes en Venecia. Allí conocemos a Teresa, una mujer cuyo talento extraordinario y visión vanguardista desafían las estructuras rígidas de su tiempo.