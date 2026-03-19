El Teatro Leonardo Favio (frente a la Plaza de Chacras de Coria), en una labor conjunta con la Biblioteca Popular Chacras de Coria, invita a la comunidad a la segunda función del ciclo Cinema Italiano 2026. El encuentro se llevará a cabo el próximo viernes 20 de marzo a las 20.
Cinema Italiano 2026: el Teatro Leonardo Favio presenta el film "Gloria!"
Se trata de la película italiana estrenada en 2024, debut cinematográfico de la reconocida directora y cantante Margherita Vicario
En esta ocasión, la pantalla se encenderá para proyectar "Gloria!" (2024), el debut cinematográfico de la reconocida directora y cantante Margherita Vicario. La función se realizará en su versión original con subtítulos en español (V.O.S.E.).
Sobre la película
Ambientada en los albores del siglo XIX, la película nos traslada al Instituto San Ignacio, un centro de formación musical para jóvenes en Venecia. Allí conocemos a Teresa, una mujer cuyo talento extraordinario y visión vanguardista desafían las estructuras rígidas de su tiempo.
Con una banda sonora vibrante que entrelaza la tradición barroca con una sensibilidad pop moderna, "Gloria!" es un relato enérgico sobre la sororidad y el poder transformador de la creatividad femenina.
- Ficha Técnica
- Título: Gloria! (Italia, 2024).
- Dirección: Margherita Vicario.
- Elenco: Galatéa Bellugi, Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi.
- Duración: 106 minutos.
- Calificación: Apta para mayores de 13 años.
Espacio de encuentro: "Chiacchierata libera"
Al finalizar la función, se invitará a los asistentes a participar de una "chiacchierata libera" (charla libre). Este espacio de intercambio busca propiciar un diálogo distendido sobre las impresiones de la película y celebrar la riqueza de la cultura italiana en un entorno comunitario.