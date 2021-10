Chris Martin dejó a Dakota Johnson por mensaje de texto

Te puede interesar: Mendoza: alerta meteorológica por tormentas intensas

Sin embargo, según las fuentes, Chris se perdió de vista durante el día especial de Dakota. Una fuente anónima le dijo a la revista que el líder de Coldplay dejó a la actriz estadounidense unas horas antes de su cena de cumpleaños. “Apenas unas horas antes de la cena, Chris le envió un mensaje de texto y le dijo que quería tomar un descanso”. Parecía que realmente iban a lograrlo esta vez, pero se enfrió. La parte más triste es que lo hizo por mensaje de texto “.

Dakota supuestamente trató de ocultar su angustia frente a su madre, Melanie Griffith, y sus amigos durante la cena. “Sus amigos piensan que se puso nervioso. Cuando las cosas se vuelven demasiado serias, como cuando ella comienza a hablar de tener hijos, es cuando él tiende a entrar en pánico. Pero no se pierde toda esperanza. Gwyneth [Paltrow, ex de Chris], que adora a Dakota, está tratando de que vuelvan a estar juntos. Si alguien puede hacerlo, es Gwyneth “.

Esta no es la primera vez que se informa que Johnson y Martin se separaron. En junio de 2019, un informante le dijo a The Sun que: “Chris y Dakota eran muy tranquilos y siempre parecían muy felices juntos. Se habló de compromiso, pero no, él dice que se han ido por caminos separados, lo que ha sido una verdadera sorpresa para todos”.