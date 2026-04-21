El actor mendocino Víctor Di Nasso presentará el sábado 25 de abril, a las 21:30, el espectáculo de Chapote Víctor Di Nasso que une por primera vez a sus dos personajes más emblemáticos en el Teatro Julio Quintanilla. Se trata de una celebración doble que conmemora los 35 años de trayectoria de Chapote y los 30 años de la Maestra Marita Parangachully. Las entradas se consiguen en forma anticipada por EntradaWeb.
Chapote y Marita Parangachully se juntan por primera vez en el Teatro Quintanilla
Víctor Di Nasso festeja 35 años de su icónico payaso y 30 de su ácida docente en un show inédito que junta dos universos
El evento, ubicado en el corazón de la Plaza Independencia, promete ser un viaje retrospectivo por seis décadas de humor acumulado, donde la improvisación y la interacción con el público serán los ejes centrales de una noche histórica para la escena local.
El cruce de dos universos
Lo que durante décadas parecieron caminos paralelos, finalmente convergen. Por un lado, la magia y la técnica de clown de Chapote, que ha marcado a generaciones de niños y adultos en Mendoza. Por el otro, el sarcasmo punzante y las "lecciones" de vida de la Maestra Parangachully, un personaje que supo retratar como nadie la idiosincrasia escolar argentina.
"No es solo un show, es un viaje por 65 años de humor mendocino acumulado", explican desde la producción. El cruce de universos permitirá ver fragmentos clásicos de ambos personajes, pero también situaciones nuevas donde la estructura se rompe para dar paso al juego y la complicidad con la platea.