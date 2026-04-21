Chapote y Marita Parangachully se juntan por primera vez en el Teatro Quintanilla

El evento, ubicado en el corazón de la Plaza Independencia, promete ser un viaje retrospectivo por seis décadas de humor acumulado, donde la improvisación y la interacción con el público serán los ejes centrales de una noche histórica para la escena local.

Chapote Víctor Di Nasso Chapote en el Quintanilla. Imperdible.

El cruce de dos universos

Lo que durante décadas parecieron caminos paralelos, finalmente convergen. Por un lado, la magia y la técnica de clown de Chapote, que ha marcado a generaciones de niños y adultos en Mendoza. Por el otro, el sarcasmo punzante y las "lecciones" de vida de la Maestra Parangachully, un personaje que supo retratar como nadie la idiosincrasia escolar argentina.