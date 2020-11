Carmel: Duggan insultó al fiscal Molina Pico

Carmel: ¿Quién mató a María Marta? | Tráiler oficial | Netflix

Luego profundizó: “el móvil, dice Molina Pico en el documental, no es importante si vos tenés probado el homicidio. Tiene razón, si está filmado el homicida, qué te importa el móvil. Pero si vos estás diciendo que hermanos de los amigos de la pareja son encubridores y además no tenés nada para probar el homicidio, como nunca lo tuvo probado, lo menos que podés tener es encontrar algún motivo, razón o circunstancia para que los hermanos realicen el encubrimiento".

Posteriormente analizó: “tiene que ser algo muy fuerte, no puede ser una cosa pequeña la que encubran. Pero nunca encontró nada. Los dio vuelta como una media, les revisó la plata, los tuvo diez años imputados, los mandó en cana. Siete años estuvo preso Carrascosa, los otros estuvieron menos de un mes pero no debe ser nada agradable. Nunca encontró nada parecido a un móvil, nunca en su vida porque no existe”, siguió Duggan, en línea con las críticas que tuvieron el marido de Maria Marta, Carlos Carrascosa y sus hermanos.

Por su parte, Jorge Rial apuntó: “no es que no existe el crimen perfecto, existe la mala investigación”. Esto desató una serie de frases sin filtro de parte de Duggan. “Acá el culpable es Molina Pico. No sé cómo está todavía como fiscal cuando es un tipo que debería estar trabajando en un parripollo en Tigre. Es un hijo de put… grande como una casa”, arrojó, provocando chistes sobre sus pocas sutilezas. “Perdón si fui muy directo”, finalizó.