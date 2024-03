"Cantando las raíces", con guion, dirección y producción mendocina se estrena en Buenos Aires

Gisela Levi.jpg Guionista y directora, Gisela Levin.

Levin explicó que en principio se trataría de un documental biográfico sobre Leda Valladares, "pero después nos dimos cuenta de que el enfoque podía ser distitnto, que esté Leda presente, esta musicóloga, música, poeta, literata tan importante para Argentina y que de alguna manera ha sido poco visibilizada, que hizo un trabajo extraordinario siendo ella muy joven".

Valladares era una música de vanguardia, con gran formación académica, tenía un grupo de jazz experimental y, sin embargo, una noche en Cafayate (Salta) quedó cautivada por unas bagualeras que fueron a ubicarse justo debajo de su ventana.

"Leda entendió que esta música no se podía perder y comenzó a recorrer a lomo de mula el noroeste argentino. Bajó por las provincias argentinas del este, con una cinta abierta y el objetivo de registrar estos cantos fundacionales para que no se perdieran", detalla la guionista y directora.

Luego de esa búsqueda de registrar las músicas originales, Leda fue más allá y comenzó a buscar la fusión con otras músicas como el rock. Así fue que convocó a varios músicos de los 80, muy representativos de la época para que interpretaran con sus estilos el material registrado. "Fito Páez, Pedro Aznar, Raúl Carnota, Suna Rocha, Liliana Herrero, Fabiana Cantilo y Gustavo Cerati con los que grabaron dos series de discos, la primera se llamaba "Grito en el cielo 1" y "Grito en el cielo 2" y la segunda serie de discos se llamó "América en cueros".

Levin contó que en su investigación para el documental descubrió que hubo presentaciones en Mendoza a comienzos de los 90' con la participación de Fito Páez y Gustavo Cerati "en algún Cantapueblo", pero que no se hicieron registros.

El cine Gaumont está en la mira de la motosierra del Gobierno nacional. Hace unas semanas se hablaba de su cierre al tiempo que se puso en tela de juicio la inversión estatal en las producciones que tienen poca chance (por no decir ninguna) en los circuitos comerciales.

"Nosotras, por supuesto, estamos muy preocupadas", explicó Levin al respecto y luego se explayó: "Todo esto que está sucediendo en la cultura, el recorte, la mirada que están poniendo sobre la cultura en general, sobre el cine en particular, yo también soy música, soy gestora cultural, entonces en todo sentido nos afecta, nos preocupa, nos moviliza y estamos en absoluto desacuerdo con estas políticas que tienen que ver no solamente con una cuestión de presupuesto, sino más bien con una batalla cultural que ellos quieren, ellos quieren seguramente dar apertura como en todo a grandes empresas y que no se preserven las expresiones culturales de Argentina y las necesidades de contar nuestras historias, no tienen validez para esta gente, entonces, bueno, es un gran problema, estamos en un pésimo momento, pero bueno, estamos organizados también y tratando de pelear por estos espacios de cultura".

