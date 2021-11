"No se dio. Creí que de las 4 nominaciones, un Grammy iba a poder llevar para Argentina. No lo logré en esta ocasión, perdón. Agradecerles a todos por el apoyo incondicional siempre, ese es mi premio más grande. No me rindo; quizás nos vemos el año que viene… los quiero", publicó en su cuenta de Twitter el joven de 23 años.

Uno de los primeros en reaccionar fue José Luis Chilavert, el exarquero de Vélez -equipo del cual el productor es hincha- le brindó todos su apoyo asegurando que no necesita un Grammy porque ya es el número uno.

"Querido BIZA, no necesitas un Grammy, eres el nro 1 sin ayuda de nadie campeón. Sigue tu camino y que sigan los éxitos. Los mediocres caminan por la vida pensando en No fracasar y los exitosos solo queremos ganar ,tu eres un exitoso querido amigo", le escribió el paraguayo, uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol.

Luego otra de las personas que se tomó unos minutos y le dedicó unas palabras al oriundo de Ramos Mejía fue Lali Espósito. "Perdooon dijiste??? Vooooosss????? Mira chiquito....Vos estás haciendo mucho más por Argentina y su industria musical que traer un premio bb! Felicitaciones!", le dijo la actriz y cantante.

Más tarde también se sumó la colombiana Leila Cobo, la reconocida escritora, novelista, pianista y presentadora de televisión le comentó que "con o sin Grammys eres ganador".

Los ganadores argentinos fueron Nathy Peluso, Vicentico, Calamaro y Tinto Tango.

La entrega de los Latin Grammy se llevó a cabo desde en Las Vegas con la conducción de la actriz, cantante y modelo Ana Brenda Contreras, el músico Carlos Rivera y la actriz Roselyn Sánchez.