El Festival de Alta Montaña, que se realizará este fin de semana del 7, 8 y 9 de febrero en el Camping Municipal de Uspallata, ofrecerá una variada grilla de artistas locales. Y uno de los grupos que subirá al escenario será Cuyano’s Son, conformado por el reconocido periodista y conductor de TV Ricardo Mur.

A los 67 años, y a casi uno de haberse jubilado y retirado de los medios, el sancarlino emprendió esta andanza musical junto a Juan Carlos Romero, Diego Novicov y Maximiliano Benenati. En Uspallata, el grupo tendrá dos invitados: el percusionista Pablo Quiroga y Juan Cruz Romero con el bajo.

“El mismo día que hice mi último noticiero, Juan Carlos Romero me llamó para ofrecerme participar de este grupo e inmediatamente le dije que sí. A él lo conocía desde hacía un tiempo y me había escuchado cantar en una reunión de amigos, por eso me convocó”, cuenta Mur sobre lo que sucedió en marzo de 2019 y que fue el puntapié de esta nueva faceta de su vida.

"Así comenzó esta aventura que se fue consolidando con el tiempo. Después conocí al resto de los muchachos y se conformó un muy lindo grupo", dice Ricardo Mur, quien por ahora solo aporta su voz, porque como él dice “no toco ni el timbre”. Sin embargo, no descarta aprender a tocar algún instrumento musical.

Ricardo Mur siempre tuvo un gusto por el canto, algo que empezó en su adolescencia: “En la Secundaria teníamos un grupo folclórico con unos amigos, y en estos tiempos pertenecía al coro Takina Coral”, recuerda.

En el Festival de Alta Montaña, Cuyano’s Son tendrá su primera gran presentación pública, ya que en un año de existencia actuaron una vez y fue en la sala Tito Francia del Espacio Cultural Julio Le Parc, en noviembre del año pasado. "Estaba llena y fue una hermosísima experiencia, pero en Uspallata será nuestro debut en un festival", afirma Mur.

Respecto al nombre elegido para la agrupación, el periodista explica: “Cuyano’s Son representa nuestra identidad territorial y el nombre tiene dos sentidos: lo que somos (son cuyanos), y el “son” del ritmo cubano”.

El repertorio de Cuyano’s Son tiene folclore latinoamericano, centroamericano, nacional y cuyano, con tonadas, zambas, gatos, sones cubanos y valses peruanos. Tienen un tema propio, con autoría de Juan Carlos Romero, y que se titula "Ojitos de aceituna". "Es un grupo local que rescata la esencia de los '60 y '70", destaca el cantante y periodista.

Al momento de hablar de sus referentes folclóricos, Ricardo Mur no duda en nombrar a “Tito Francia, Hilario Cuadros y Armando Tejada Gómez. Después, y más acá en el tiempo, la antigua formación de Los Trovadores de Cuyo, el Dúo Nuevo Cuyo y Lisandro Bertín".

A lo largo de su carrera periodística, sobre todo por la exposición que tuvo en la TV, Ricardo Mur se fue ganando la admiración y el respeto de los mendocinos, muchos de los cuales se pueden sorprender al verlo en esta nueva etapa.

“Creo que la gente tiene la curiosidad de saber qué hace Ricardo Mur arriba del escenario", se sincera entre risas. Pero a ese público le dice: "Van a observar un buen grupo musical, que además de hacer música cuyana y bien nuestra, tiene una buena combinación de voces".

Cuyano’s Son

Ricardo Mur: voz

Diego Novicov: voz

Maximiliano Benenati: 1ª guitarra y voz

Juan Carlos Romero: 2ª guitarra y voz

Grilla artística del Festival de Alta MontañaViernes 7

-Raíces de la Danza

-Ballet Sol de Horus

-Ballet Huellas de Uspallata

-Ballet La Danza en el Alma

-Sebastián Garay

-Tostadora Teatro

-Lourdes Cuello

-Los Campedrinos

Sábado 8

-Compañía Rústica Tango

-Ballet Almas Cuyanas

-Ballet Atemporal

-Ballet Fortín Huarpe

-Cuyano's Son

-Venancio y Chingolo

-Las Hermanas Abraham

-Chaqueño Palavecino

Domingo 9

-Sombras del Alba

-Los del Valle

-Amuleto

-Merlina

-Alexis Muñoz

-Tostadora Teatro

-Los Trovadores de Cuyo

-Algarroba.com

