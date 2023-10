Así se ven hoy los integrantes de A Teens, a 25 años de su lanzamiento

A*Teens - Super Trouper

Tras el lanzamiento de este grupo, Björn Ulvaeus y Benny Andersson miembros originales del grupo ABBA, forzaron a que se le cambiara el nombre.

El primer sencillo que publicaron, "Mamma Mia", y el mismo se acreditó con el nombre de ABBA Teens, nombre que después tuvo que modificarse con la edición del primer álbum de estudio.

A*Teens - Mamma Mia

►TE PUEDE INTERESAR: Cómo lucen hoy los integrantes de KTRASK, a 20 años de su éxito

¿Cómo lucen hoy los integrantes de A Teens?

Amit Paul

Amit Paul tiene actualmente 39 años. Estudió música clásica en el conservatorio de Estocolmo, y luego tomó algunas clases de baile, lo cual le permitió ganarse un lugar en A Teens. En 2005 lanzó su carrera como solista, pero su álbum debut nunca llegó a lanzarse.

ABBA Teens Amit Paul.jpg Amit Paul de ABBA Teens.

Dhani Lennevald

Dhani también tiene en la actualidad 39 años, y también lanzó su carrera como solista en el 2005, pero la misma no tuvo tanto éxito como el que había conseguido con el grupo ABBA Teens.

ABBA Teens Dhani Lennevald.jpg Dhani Lennevald de ABBA Teens.

Marie Serneholt

En el caso de Marie Serneholt, la artista tiene 40 años. Tras la separación de A Teens, Marie fue elegida como modelo de los cosméticos de Maybelline de línea Escandinavia. También dio su voz para las versiones suecas de las películas "Robots y Herbie: Fully Loaded".

En 2006 lanzó su primer sencillo titulado "That´s The Way My Heart Goes", y en el 2008 lanzó su segundo disco.

ABBA Teens Marie Serneholt.jpg Marie Serneholt ex integrante de A Teens.

Sara Lumholdt

La última integrante de los A Teens es Sara Lumholdt, quien actualmente tiene 38 años. A principios de 2007, colaboró con la compañía WeSC y en abril se lanzó el disco "Let's get physical with weSC", haciendo una versión del éxito de Olivia Newton John en los 80.

En 2008 iba a lanzar su primer disco solista, pero por diferencias artísticas con su productor, el proyecto nunca vio la luz.