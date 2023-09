Así luciría John Lennon si fuera un personaje de Pixar, según la Inteligencia Artificial

¿Cómo luciría John Lennon si fuera un personaje de Pixar, según la IA?

En la imagen compartida en Instagram se puede ver al integrante de "The Beatles" con su look característico de los años 70 y 80: el pelo más largo, sus clásicos lentes Lennon, remera, camisa, y su fiel guitarra.

John Lennon IA.jpg Así se vería John Lennon como personaje de Pixar, según la IA.

►TE PUEDE INTERESAR: Según la Inteligencia Artificial, así se vería en la vida real Arnold de "Hey Arnold"

Sin dudas la imagen creada con Inteligencia Artificial logró u gran resultado, ya que Lennon parece un digno personaje de películas como "Soul" o "Toy Story".

Además, vale la pena mencionar que esta no es la primera vez que el nombre de John Lennon se relaciona con la IA. Hace un par de meses Paul McCartney y Ringo Star (los últimos integrantes con vida de "The Beatles") lanzaron una canción inédita donde se escucha la voz de Lennon.

Dicha composición fue creada usando Inteligencia Artificial, ya que tuvieron que sacar la voz de Lennon de un antiguo casete. "Hicimos la que será la última grabación de los Beatles, era un demo de John, a partir de la cual hemos trabajado", aseguró McCartney.

The Beatles - Free As A Bird

"Logramos la voz de John gracias a la IA para mezclar la grabación", fueron las palabras textuales de Paul.

Hasta el momento se desconoce cuál sería el tema, pero se cree que podría llegar a ser "Now and Then", una canción de amor escrita por Lennon. "The Beatles" la habían abandonado debido a que faltaban versos y a las afirmaciones de que George Harrison había declarado que la canción era "basura" cuando intentaron grabarla.

Previamente, la banda oriunda de Liverpool lanzó las canciones "Free As A Bird" (1995) y "Real Love" (1996), que fueron "recicladas", remasterizadas y trabajadas por el productor Jeff Lynne.