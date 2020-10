Asaltaron a Luis Novaresio mientras estaba en un semáforo

Al hablar de los delitos, el conductor comentó: “Esto no es estigmatizar la pobreza: esto es describir que en un parate por la cuarentena aparece un modo de delito, como los arrebatos callejeros. Solo los digo a modo de advertencia, por eso digo que detesto la primera persona en singular. Pero el nivel de arrebato y robo en la Capital Federal es muy alto”.

Y procedió a relatar lo que le había sucedido: “En Bullrich y Libertador, Palermo, se acercó un limpiavidrios para limpiar el vidrio. Acepté, le dije que lo hiciera. Esperó técnicamente a que se cambiara a verde la luz del semáforo para que tuviese que adelantarme, o recibir bocinazos, cosa que pasó. Cuando quise darle el dinero por la ventanilla del conductor, donde estaba yo, me dijo ‘bajá la del acompañante porque no me puedo cruzar’, cosa que hice”.

“Cuando iba a darle el dinero, alguien que evidentemente estaba en connivencia con esta persona, me dijo ‘tengo pañuelitos para venderte’. Me distraje por obvias razones y me arrebató el celular”, detalló el periodista.

Luego, Luis amplió desde su cuenta de Twitter en la mañana de viernes: “Nada más que avisar que los chorros de avenida Bullrich, entre Cerviño y Libertador, siguen laburando cómodos en ese corredor liberado. Arrebatos de celu, mochilas, etcétera. Se disfrazan de limpiavidrios. No bajen nunca las ventanillas si van en auto. Ayer antes de las 20 lo viví en persona”.