Arranca el ciclo "Sábados Míticos" con La Rueda de los deseos en el Le Parc

Ficha Técnica

Actuación y dramaturgia: Gabriela Psenda

Asistencia de dirección: Federica Bonoldi

Dirección y dramaturgia: Valeria Folini

Escenografía y utilería: Leonardo Fernández

Vestuario: Victoria Fornoni

Música: Andrés Main

Fotos: Poa Alonso

Diseño Gráfico: Fabia Estamatti

Categoría ATP partir de 13 años.

El ciclo “Sábados míticos” reúne una programación de obras del grupo teatral La Rueda de los deseos, basada en los mitos y las vivencias en nuestro territorio, en nuestros cuerpos, y la creación colectiva. La invitación a cada obra es para experimentar desde el humor, lo poético, la ternura, la tragedia, el absurdo y el propio ser en la historia de cada persona que asista.

SÁBADOS MÍTICOS CONTINUARÁ TODOS LOS SÁBADOS DE MAYO CON EL SIGUIENTE CRONOGRAMA:

"Migajas de oro en tu pelo", el sábado 18 de mayo a las 21. Sala Ernesto Suárez del espacio cultural Julio Le Parc.

Se trata de una versión del mito del Rey Midas con máscaras, teatro y música en vivo. Un grupo de actrices y actores convocan a asistir al velorio de Migajas, el gran empresario. El muerto revive, se encuentra con Sileno, mentor del dios Dionisios, y viaja a su pasado para entender por qué ha llegado hasta ese trágico final.

Migajas obra teatral.jpg La obra teatral "Migajas de oro en tu pelo" saldrá a escena el sábado 18 de mayo.

Ficha Técnica

Intérpretes: Marina Sananes, Giuliana Mattiazzo, Federica Bonoldi, Daniela Moreno,

Fabián Castellani, Kari Villalba, Caetano Castellani Psenda, Gabriela Psenda

Dramaturgia: Cristian Palacios

Dirección: Gabriela Psenda Ivulich

Diseño sonoro: Kari Villalba

Vestuario: Victoria Fornoni

Fotos: Pao Alonso

Categoría ATP a partir de los 10 años

"Banderas en el desierto". Sábado 25 de mayo a las 21 en el subsuelo del Le Parc.

Una obra que propone un dispositivo para pensarse en lo político, una experiencia sin un “cuentito” cerrado, podríamos inscribirla en el teatro del absurdo. Te invitamos a deshacer, gastar, encender. Banderas en el desierto no es solo para ver sino para vivir, para usar. No la guarde solo en su memoria, no la entienda con la razón, sino con las entrañas. Derrote el miedo. Cante. Lo que la obra contiene se puede negar, inspirar, charlar, activar, cuestionar, incendiar, abrir, pero no desaparecer.

Banderas en el desierto obra de teatro.jpg El sábado 25 de mayo será el turno de "Banderas en el desierto".

Ficha Técnica