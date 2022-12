Argentina, 1985 quedó en la lista final para los Premios Oscar 2023

►TE PUEDE INTERESAR: La película "Argentina, 1985" competirá en un festival internacional de cine en Estados Unidos

La cinta con Ricardo Darín y Peter Lanzani fue nominada en la categoría Mejor Película Extranjera en la 80 edición de los Globo de Oro de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que se entregarán el próximo 10 de enero en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

La película de Mitre, la más vista en el año del cine nacional, está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo -interpretados por Darín y Lanzani, respectivamente-, que en 1985 llevaron adelante el juicio a las juntas de la última dictadura militar.

ARGENTINA 1985-PV-esp-2.jpg Ricardo Darín y Peter Lanzani, protagonistas de Argentina, 1985, como los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo.

Argentina 1985 también representará al país en los Premios Goya que entrega la Academia de Cine de España, y viene de realizar un amplio recorrido de festivales internacionales desde su premiere mundial en la última edición del Festival de Venecia, como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en donde se alzó con Premio del Público, el Festival de Cine del BFI de Londres y el Festival Internacional de Cine Río, entre otros.

La película de Mitre compite para ingresar a las candidaturas finales de los Oscar con otras como Close, del belga Lukas Dhont y que ganó el Premio Especial del Jurado en el último Festival de Cannes; Decision to Leave, del surcoreano Park Chan-Wook; EO del polaco Jerzy Skolimowsky, y Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths. de Alejandro González Iñarritu en la que trabaja la actriz argentina Griselda Siciliani.

