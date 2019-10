Gabriel Sotelo

Alejo Llanes y Valentín Castro son dos jóvenes mendocinos, de 19 y 18 años respectivamente, que crearon, hace casi 4 años un dúo que lleva sus nombres. Si bien se conocen desde pequeños, la formación Alejo y Valentín nació mientras comenzaban su secundario en el Colegio Universitario Central (CUC).

El pasado jueves la dupla fue confirmada dentro del line up del Lollapalooza Argentina 2020, que se desarrollará el 28, 29 y 30 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, Buenos Aires. Llanes y Castro estarán en el escenario del festival que también contará con figuras de la talla de Guns N' Roses, Lana del Rey o Gwen Stefani.

Si bien no se lo esperaban, también es cierto que haber obtenido el Premio Bienal 2019, que los llevará a actuar en España, había hecho que la posibilidad de estar en el Lollapalooza no sea tan lejana.

Alejo habló con Diario UNo y recordó, muy emocionado y efusivo, sus comienzos en el escenario del CUC, como así también expresó los sentimientos que le generó ser convocado a participar en el Lollapalooza Argentina 2020.

-¿Cuándo se enteraron?

-El lineup salió el jueves y nosotros nos enteramos el miércoles a la nochecita. Nos llamó una persona que labura en la Bienal, que estuvo metida trabajando con nosotros y nos dijo.

-¿Estaban juntos con Valen?

-Estábamos juntos cursando en el IMAS (Instituto Mendocino de Audio y Sonido) una materia re teórica, en donde estábamos hablando de transformadores electrónicos, no sé, creo que nada me importaba menos (risas). Le había dicho a Valen que no ponga el teléfono en modo avión porque presentía que lo iban a llamar. Así fue, de repente veo que Valen se levanta y sale de la clase; vuelve todo colorado y serio, me da un beso en la frente y se sienta. Ahí sabía que era eso, después se volvió a levantar a hablar y cuando salió salí atrás de él y bueno, me contó.

-¿Lo esperaban?

-Sabíamos que era un buen momento y que podía pasar. Cuando participamos en la Bienal de arte joven, seleccionaron a 15 bandas y nosotros fuimos la única del interior. Además terminando ganando la bienal 2019 y por eso vamos a viajar a España, al Festival Sonorama Ribera, a 150 km de Madrid. Eso nos dejó bien parados y teníamos alguna esperanza.

-¿Y qué pasó cuando salió el line up?

-Nosotros el jueves nos levantamos a ensayar a las 10 y a las 13 salía el line UP. Nos pusimos muy contentos con la banda (Facundo Pelaitai, Franco Gómez, Tomi Diaz y Mati Rey) y nos explotó el teléfono. Fue muy lindo, fueron muchos reconocimientos y felicitaciones que hacen bien.

-¿Tomaron consciencia que van a estar en ese escenario?

-Lo hemos estado charlando mucho con Valen, pero en realidad vamos a ir y a encararlo como encaramos todo. Al que le gusta el escenario no le importa si es más grande o más chico. El primer toque de este año fue en La estafeta, en Pareditas y acá seremos los mismos porque lo que tratamos es llevar la música a muchos lugares. Amamos el escenario, y poder estar ahí es algo muy lindo y es una vitrina, pero lo tomamos con mucha tranquilidad porque como escenario es uno más.

-Tras conocerse la noticia, mucha gente decía que los veían tocar en los actos del colegio y ahora llegaron al Lolla...

-Me produce una profunda emoción. Nosotros egresamos el año pasado en una situación muy linda, estaba explotado el patio en donde cantamos muy emocionados. Cantaron todos nuestros compañeros nuestras canciones, la gente del colegio nos acompaño desde el principio. La dupla empezó cuando entramos al CUC, muy de abajo y ese final del colegio fue una gran consagración, nos gustaría seguir tocando siempre ahí. El escenario es el escenario sin importar cual, pero al escenario del CUC no hay con qué darle.

-El que fue al CUC ama a su colegio...

-Se da una situación muy rara en el CUC. Es una maquinaria que está funcionando y uno de a poco entra hasta que te vas sintiendo en un túnel con mucha gente.

-¿En ese túnel nació el disco Peculiares?

-Peculiares lo hicimos transitando la secundaria, mientras cantábamos en pasillos del colegio. Uno en el secundario transita una etapa muy importante y eso a nosotros además nos abarcó nuestro primer disco. Estar en el Lolla es gracias a Peculiares y al CUC.

-¿Está en mente el segundo disco?

-Sí, lo estamos planeando, pero Peculiares sigue dando qué hablar y eso nos pone muy contentos.

-¿Van a tocar en Mendoza antes del Lolla?

-El domingo tocamos con la Skandalosa Tripulación en N8, vamos a acompañar a nuestros hermanes (sic). Para fin de año queremos hacer un toqué más grande, pero todavía no tenemos demasiada idea.