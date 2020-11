Con su canción "Tonight" la estrella pop fue destacada en un comercial de Coca-Cola en Europa que está pautado los próximos 12 meses y también estuvo dentro del Top 25 en la radio en México. Mientras que "Just a boy" superó las 15 millones de reproducciones. Alaina Castillo dialogó con Diario UNO sobre su exitosa y prometedora carrera.

Alaina Castillo - tonight (Official Video)

¿Cómo vivís este presente, teniendo tan solo 20 años?

Toda mi música está saliendo al mundo y no sé cómo sentirme porque está pasando todo junto, pero estoy muy feliz y emocionada. Me gusta porque es lo que siempre soñé desde que era chiquita, nunca pensé que mi vida iba a ser cómo es ahora y eso me alegra. Nunca pensé que podía hacer mi sueño realidad en Los Ángeles con el apoyo de Spotify.

¿Cómo nació esta nueva canción "¡Párate!"

Hicimos "¡Párate!" porque quería hablar sobre la suerte y la mente. Todos los días cuando despierto estoy pensando demasiado en los problemas, tengo ansiedad, estrés y esa canción cuenta eso porque nunca se sabe lo que va a pasar, entonces hay que seguir haciendo, pero también parar un poco para disfrutar.

Alaina Castillo - ¡párate! (Official Video / Video Oficial)

¿Qué sentiste de ser elegida por Spotify y aparecer en los carteles en el Times Square?

Todavía no puedo creerlo, estamos muy felices. Ese momento fue cuando mis padres se dieron cuenta que realmente esto iba en serio. Me da mucha pena que no haya podido viajar a verlo. Me siento muy feliz porque la música lo hago para expresar lo que me cuesta decir hablando y que la gente lo escuche y le guste me pone feliz.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCAf6gGaH1fT%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Alaina Castillo (@alaina_castillo)

¿Qué se viene para el final de este año y para el 2021?

Tengo muchas canciones para lanzar. Para Navidad tengo una canción diferente, es una canción de amor para escuchar con sus hijos. El nuevo año llegará con nueva música y eso me emociona mucho.

¿Cómo compones una canción en español?

Las canciones las pienso y escribo en inglés, luego las traduzco aunque también algunas canciones las hago en español. A veces se me complica porque al no ser mi primera lengua hay algunas oraciones o palabras que no sé cómo armarlas, pero me gusta cómo suena el español.