A 100 años del nacimiento de Tito Francia, la guitarra cuyana se funde en el universo sinfónico

Gabriela Fernández y Lisandro Bertín interpretarán canciones de Tito Francia junto a la Filarmónica de Mendoza dirigida por César Lara. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

Cofundador en 1963 del Movimiento del Nuevo Cancionero -junto a referentes como Armando Tejada Gómez, Mercedes Sosa y Oscar Matus- que desde Mendoza marcó a fuego la música popular de América Latina, su obra representó una profunda renovación de la canción argentina y su folclore, aportando nuevas dimensiones armónicas y expresivas.

En este marco conmemorativo, las guitarras y composiciones de Tito Francia se fundirán con el formato sinfónico a través de un programa seleccionado para recorrer distintas dimensiones de su obra en el concierto de este jueves en el Teatro Independencia.

El desafío de llevar la belleza del folclore a una orquesta

Los arreglos y la dirección orquestal están a cargo del maestro invitado César Iván Lara, exdirector de la Filarmónica de Mendoza entre 2018 y 2022 y de relevante trayectoria internacional al frente de agrupaciones como la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.

En un descanso de los ensayos, el director reflexionó para Diario UNO sobre el origen del concierto homenaje por los 100 años de nacimiento de Tito Francia : "Cuando supe que se acercaba el centenario de su nacimiento, me propuse desarrollar un proyecto que permitiera poner en valor su música y mostrarla en un formato capaz de potenciar toda la belleza de sus composiciones".

Y en cuanto a la fusión del trabajo sinfónico con el de la música folclórica, el maestro Lara explicó que el gran reto radica en "encontrar un equilibrio entre el trabajo colectivo de la orquesta y la espontaneidad de la música popular", buscando que "esa libertad, ese modo de sentir e interpretar la música, también esté presente en la Filarmónica".

Para el maestro César Lara, las orquestas de América Latina "tienen una responsabilidad con su entorno". De ahí que ofreció a la Filarmónica de Mendoza homenajear la obra de Tito Francia. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

César Lara remarcó la importancia de este repertorio para la agrupación provincial: "Una orquesta sinfónica latinoamericana tiene una responsabilidad con su entorno. Más allá de la necesidad de abordar el gran repertorio académico, que es fundamental, debe conocer y cuidar nuestra identidad latinoamericana, argentina y, de manera más particular, la mendocina".

El director orquestal consideró sobre el legado de Tito Francia que "posiblemente el intenso trabajo que desarrolló como intérprete no le permitió concentrarse en buscar los mecanismos necesarios para que toda su propia música estuviera disponible y tuviera una mayor difusión".

La Filarmónica de Mendoza con voces para emocionarse

Las voces protagónicas de la velada serán las de Gabriela Fernández, reconocida cantora mendocina de proyección latinoamericana que ya participó este año en el homenaje a Francia con la Orquesta Nacional Juan de Dios Filiberto; y Lisandro Bertín, solista y referente de la música y las tradiciones cuyanas.

Gabriela Fernández expresó su entusiasmo por replicar este tributo ya que con Lisandro Bertín ofrecieron uno similar a mitad de año en Buenos Aires. "Es un honor que el maestro César Lara me haya invitado a este nuevo homenaje por los 100 años del natalicio de Tito Francia, este gran artista mendocino que es parte de este nuevo cancionero junto a grandes artistas e intérpretes del país". Además destacó que compartir escenario con la Filarmónica de Mendoza y el resto de los invitados dará vida a "un concierto que nos va a hacer ir de emoción en emoción".

Gabriela Fernández y Lisandro Bertín, en uno de los ensayos del concierto que ofrecerán este jueves en el Teatro Independencia. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

En sintonía, Lisandro Bertín subrayó que se trata de "un sentido homenaje que toca puntos muy sensibles de nuestra música, de nuestra cultura, de nuestro folclore, de modo que ofrecer a toda la gente un concierto diferente para que el mendocino, el cuyano, se sienta orgulloso de esta figura tan trascendente".

Completarán la escena dos instrumentistas de enorme trayectoria: Rubén Martínez en guitarra (músico de renombre internacional con más de 3 décadas en el tango y el folclore) y Pablo Quiroga en percusión (reconocido percusionista, ganador del Premio Gardel y figura clave en muchas ediciones de la Fiesta Nacional de la Vendimia).

Un repertorio que pasea entre clásicos y estrenos

La velada por el centenario del natalicio de Tito Francia, fallecido el 30 de diciembre de 2004 a los 78 años, comenzará con la imponente "Semblanza para Orquesta Sinfónica" y dará paso al estreno de un tríptico tanguero del homenajeado compuesto por "Un cigarrillo y yo", "Che buzón" y "Ese de gris".

El repertorio recorrerá emblemáticas piezas del cancionero cuyano como "Trovador del rocío", "Tonada de mil recuerdos", la popular "Zamba azul", "Fuego de Animaná" y -por supuesto- la infaltable "Canción con todos", cerrando con la majestuosa obra "Apasionada".

El director y arreglador del concierto anticipó que "logramos reunir material importante y sumar varias obras que nunca se han interpretado con una orquesta sinfónica como los tangos".

Además de las composiciones emblemáticas de Tito Francia, el concierto en el Teatro Independencia incluirá sorpresas. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

Además de sus composiciones más icónicas, se estrenará una obertura titulada "Suite Argentina", construida a partir de temas del propio compositor. "La obra fue escrita originalmente para un ensamble de guitarras y la adapté para orquesta sinfónica", anunció César Lara.

Así entonces, la invitación anticipa un concierto imperdible para celebrar la vigencia de un artista cuya música sigue latiendo en el corazón de Mendoza y resonando en todo el país.

Quién fue Tito Francia

Nacido y criado en una cuna de músicos, ya con apenas 9 años Tito Francia formaba un dúo con su hermano y comenzaba a tocar en radios de Mendoza.

En su adolescencia se fue a Buenos Aires para estudiar en el Conservatorio Nacional pero extrañaba tanto su origen que decidió retornar.

Empezó a formar parte de los músicos estables de radios como Splendid y Aconcagua, donde conoció a quienes luego serían sus compañeros de ruta musical: los guitarristas Santiago Bértiz, Martín Ochoa, Pedro Gullo y Ángel Honorato.

Retrato de Tito Francia realizado por el maestro de la fotografía Daniel Barraco. Foto: Gentileza Daniel Barraco

A la par integraba un conjunto de jazz y Los Trovadores de Cuyo junto a Hilario Cuadros. Composiciones suyas como "Zamba azul" o "Regreso a la tonada" han sido versionadas por figuras como Mercedes Sosa o Jairo, o grabadas por intérpretes como Edmundo Rivero, Rosamel Araya, Carmen Guzmán, Roberto Goyeneche o Las Voces Blancas.

De su mayor legado se lo reconoce como un virtuoso de la guitarra, como solista y como acompañante, y un fino arreglador. Y entre sus actuaciones memorables se recuerda las que realizó junto a Edmundo Rivero y Ástor Piazzolla en el Lincoln Center y en el Carnegie Hall de Nueva York.

"La de este jueves es una oportunidad para reencontrarnos con una parte fundamental de nuestra identidad musical y para que la obra de Tito Francia llegue a nuevas generaciones", concluyó el maestro César Lara.