Aunque el verano es una de las épocas más esperadas por las mujeres, generalmente se tienen en cuenta ciertos aspectos del cuidado corporal, como no exponer el cuerpo al sol, usar protector solar, evitar bronceados que no sean naturales pero, no así, del cabello. De hecho, es necesario cuidarlo con anticipo al verano para disfrutarlo hidratado y pleno.