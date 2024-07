El truco para un rico perfume en las habitaciones

La solución más rápida para lograr que las habitaciones de la casa tengan un excelente aroma y perfume es usar brumas textiles. Este truco es tan efectivo como duradero y permite que los dormitorios mantengan el rico perfume por todo el día y la noche.

perfume habitaciones (2).png Toma nota del original truco para tener rico perfume en las habitaciones de casa.

En pocas palabras, se trata de un líquido con perfume y su concentración está producida de tal manera que no afecta los textiles ni los mancha. Sumarles sahumerios intencionados o varillas de olor en las habitaciones es un plus que dará el toque especial a cualquier sala, pero no es necesario por completo.

En este caso, las brumas textiles deben usarse sobre las sábanas, almohadas y cortinas. En lo que respecta a las telas de la cama, el perfume se puede usar antes de descansar o cuando se arma por las mañanas.

perfume habitaciones.png Toma nota del original truco para tener rico perfume en las habitaciones de casa.

Un perfume del estilo de bruma textil se puede armar en casa de forma fácil y rápida. Lo necesario es:

1 botella de spray de vidrio oscuro

1 embudo pequeño

1 taza de agua destilada

2 cucharadas de alcohol de 96º

10 gotas de aceite esencial de lavanda

5 gotas de aceite esencial de manzanilla

5 gotas de aceite esencial de bergamota

Por otro lado, los pasos para lograr este perfume son fáciles: llenar el spray de todos los ingredientes y dejarlo reposar por unas horas. Tras este tiempo puede usarse en cualquiera de las habitaciones de la casa para lograr un perfume espectacular.