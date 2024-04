taylor swift, separacion.jpg

Lo que sucedió ahora deja más que expuestos tanto a la Taylor Swift como a Fernando Alonso. Sucede que la cantante sacó su nuevo disco álbum titulado “The Tortured Poets Department” en donde tiró una "indirecta" contra el piloto.

La frase que Taylor Swift le dedicó a Fernando Alonso

Más precisamente, la Taylor Swift utilizó la frase "Soy un Aston Martin que condujiste directamente a la zanja, luego corriste y te escondiste" en su canción I'm gonna get you back. La letra hace referencia a una separación, como también a la escudería de Fernando Alonso.

►TE PUEDE INTERESAR: La F1 planea un movimiento de pilotos que provocaría un impacto mundial

fernando alonso, separación.jpg

De esta manera, los fanáticos de Fernando Alonso y de la cantante se han puesto a sacar conjeturas nuevamente. Al parecer, el romance entre ambos existió, pero todo terminó en una separación. Según Taylor Swift, por culpa del piloto.

La respuesta de Fernando Alonso a la indirecta de la cantante

Si bien no le gusta estar en el centro de la polémica, Fernando Alonso no se quedó callado ante la situación. Primero, el piloto reaccionó a un tweet que refería a lo que estamos contando con un polémico "me gusta".

Luego, cuando parecía haber terminado todo, Fernando Alonso se hizo presente en su cuenta de Tik Tok. El nacido en Oviedo fue filmado mirando su tablet escuchando la creación de Taylor Swift pero, al momento de la indirecta, se llevó el dedo a la boca para pedir silencio, finalizando con una irónica sonrisa.