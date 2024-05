Pilar Rubio lleva el traje de baño tendencia de esta temporada

Pilar Rubio Pilar Rubio abrió la temporada primavera verano 2024 y mostró cómo lucir a la perfección un traje de baño.

Pilar Rubio con un súper traje de baño abre la temporada

Las estampas y los colores cálidos serán tendencia este verano. Pilar Rubio mostró su sensual figura con un bañador súper escotado y cavado y confirmó que será el must de esta temporada.

Los bañadores son súper versátiles ya que puedes lucirlos como bodys sin la necesidad de pensar en una camiseta. Por ejemplo, puedes lucirlo con unos jeans de en color blanco o crudo de tarde, por la noche con jeans y unas sandalias.

También para ir a la piscina o a la playa con unos shorts de jeans o con una maxi camisa blanca de lino.

"FIJI… qué deciros de este modelo, habla por sí solo es un MUST para este verano, incluso para ponértelo con el pantalón a juego (el que me puse el día de la presentación). Personalmente me parece súper versátil, es ideal deseando ver vuestras fotos con él", aseguró Pilar Rubio.

Pilar Rubio siempre tendencia con increíbles bañadores

Pilar Rubio lanzó la nueva temporada de sus bañadores. Distintos estilos para todos los gustos y además en su cuenta de instagram mostró los mil usos que se le pueden dar.

"Ya está aquí mi 5ª colección para Selmark Lingerie me hace especial ilusión ya que os invito a un viaje inolvidable a través de los rincones más mágicos del planeta, inspirándome en islas icónicas y paradisíacas. Cinco piezas donde la moda se encuentra con la maravilla de la naturaleza en cada diseño", acompañó en su posteo.