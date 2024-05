El truco de Tik Tok para realizar el colorete viral llamado Sunset blush

En Tik Tok se ha vuelto en viral la súper técnica Sunset Blush y distintas influencers han compartido el truco para lograr un increíble make up. La técnica Sunset Blush ayuda a colocarte el colorete de una manera espectacular para simular un rubor natural tipo atardecer.

La influencer Alissa Holmes conocida por crear contenido para Tik Tok mostró el paso a paso de este truco para que se vea súper natural utilizando la menor cantidad de productos.

Solo necesitas un colorete líquido en tono rojo y fucsia, en caso de no tener puede utilizar tu labial para reemplazarlo.

