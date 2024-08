Otoño 2024: qué colores de uñas serán tendencia en España

Uñas.jpg Uñas rojas y rosas.

Por otro lado, si no quieres un color tan llamativo en tus uñas, puedes optar por el rosado, el cual nunca pasa de moda y te ayudará lograr un look coquette y romántico. Siguiendo de la mano de los colores femeninos, encontramos el naranja, el cual transmite pasión, fuerza y energía. Es ideal para un look fresco y juvenil.

Si buscas un color más oscuro, puedes optar por el negro. Es un tono elegante y nunca falla. Si quieres sumarle un toque distintivo a tu manicura, puedes optar por aplicar o pegar algunas piedras, brillos o strass.

Otro de los colores que más se usarán este otoño es el azul. Se trata de una opción que combina muy bien con prendas de jean como los vaqueros. Si quieres algo más claro, puedes optar por un celeste, ya que es otro tono que también se usará.

Uñas (1).jpg Uñas rojas y azules.

¿Cómo cuidar las manos y uñas?

Antes de elegir el color de esmalte que usarás este otoño, te aconsejamos revisar la calidad de tus uñas. De nada sirve que uses el color de la temporada si llevas las uñas rotas, con diferentes formas, etc. Ni hablar si tus manos están secas y agrietadas.

Lo primero que debes hacer es cortar y limar tus uñas. Procura que todas tengan la misma forma y largo. Luego puedes hidratar bien tus cutículas, con aceite de almendras, y empujar las mismas hacia atrás. El próximo paso será hidratar bien tus manos. Estos tips son básicos, pero estamos seguros de que marcan un antes y un después en la manicura.