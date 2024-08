Netflix: La película de 1995 más vistas de la historia con Scarlett Johansson de pequeña que es tendencia

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: La película española con Blanca Suárez que ocupa el primer puesto en la plataforma de streaming

Netflix incorporó a su catálogo una película de 1995 que rápidamente escaló y se entró al ranking de la plataforma de streaming. Esta película no es recomendada para menores de 18 años por su trama e impactantes imágenes.

Según la breve sinopsis otorgada por Netflix, la historia sigue la vida del prestigioso abogado Paul Armstrong, interpretado por Sean Connery. Este abogado pone en juego su vida y la de su familia para salvar a Bobby Earl, que aparentemente ha sido sentenciado por error.

Ocho años después del crimen, Bobby se ha puesto en contacto con Paul para pedirle que le ayude a probar su inocencia y parar su ejecución en la silla eléctrica.

A penas comienza con su investigación, el abogado Paul Armstrong descubrirá varias pistas falsas aportadas por la policía e indicios que demuestran que Bobby es realmente inocente. Sin embargo, nadie está dispuesto a aceptar que el condenado no es el verdadero asesino.

La lucha contrarreloj para averiguar la verdad antes de que lo ejecuten va a hacer que se vea inmerso en un mundo confuso y tenebroso.

Esta película disponible en Netflix te cautivará por su trama, donde la justicia se convierte en una necesidad imperante.

La película disponible en Netflix fue dirigida por Arne Glimcher y cuenta con un gran elenco.

Embed - Just Cause (1995) Official Trailer - Sean Connery, Laurence Fishburne Movie HD