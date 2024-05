Llega a Max la tercera temporada de la serie más aclamada con Sarah Jessica Parker

And Just Like that And Just Like That, la serie de Max estrenará su tercera temporada este 2024.

And Just Like That con Sarah Jessica Parker en Max

La serie que enamoró a cientos de personas en los noventa regresó con una nueva versión del trío mejor vestido de todo Nueva York. En esta tercera entrega de And Just Like That en Max, la aclamada Sarah Jessica Parker continuará en el papel de Carrie, Kristin Davis continuará siendo Charlotte, y Cynthia Nixon seguirá interpretando a Miranda. Nicole Ari Parker y Sarita Choudhury es más que probable que vuelvan en los papeles de Lisa y Seema.

Sarah Jessica Parker Sarah Jessica Parker continuará como Carrie en la serie de Max.

En tanto, Mario Cantone seguirá como Anthony y se convirtió en uno de los personajes imprescindibles en el reparto. Sin embargo, por el momento no se sabe todavía qué personajes de la serie original podrían volver en la tercera temporada.

Cuándo estará disponible la tercera temporada en Max

Según se pudo conocer las grabaciones comenzaron el pasado 30 de abril, y las anteriores temporadas empezaron cuando aún se estaban realizando las grabaciones de los episodios. Por lo que se presupone que probablemente antes de que finalice este 2024 estará disponible la serie en Max.

El rodaje estuvo frenado como consecuencia del parón de actores que hubo en Nueva York y por esta razón se desconoce cuándo será el estreno de la tercera temporada de And Just Like That.