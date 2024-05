Las cinco mejores bandas de rock de la historia y ninguna es Queen

Los mejores grupos de rock de la historia

The Beatles

Fundada en 1960, los 4 de Liverpool, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Star supieron innovar en la industria musical. Más de 1.000 millones de discos vendidos a nivel mundial revolucionaron la industria de la música, jugando un papel importante en la expansión y comercialización del rock. Su estilo definió a la cultura juvenil de la época.

the beatles.avif

The Rolling Stones

Las majestades satánicas nacieron en la década de los 60. El grupo conformado por Mick Jagger, Charlie Watts, Keith Richards, Brian Jones y Bill Wyman dieron forma a la cultura Estadunidense y supieron inspirar, con su adoración a las artes oscuras, al heavy metal. La banda de rock más longeva de la historia tiene más de 25 trabajos de estudio y una fortuna que supera los 500 millones de dólares.

Mira-a-The-Rolling-Stones-honrar-a-The-Beatles-en-Liverpool-con-I-Wanna-Be-Your-Man.jpg

U2

Originaria de Irlanda, la banda de rock nace en 1972 de la mano de Paul David Hewson mejor conocido como Bono a él se le suma Dave Howell Evans (The Edge), Adam Clayton y Larry Mullen Jr. Como rasgo de unidad, los cuatro se han acreditado como co-compositores. El grupo de rock alternativo, comenzó con un estilo punk, sin embargo, a lo largo de los años incursiono desde el pop hasta el Gospel.

u2.avif

Pink Floyd

Más allá del sonido, el sello psicodélico de su material visual se extendió y fue característico de la banda. Nacida en Londres en 1964 sus integrantes Roger Waters, Nick Mason, David Gilmour y Richard Wright venían de diversos grupos de la escena del underground. Con música icónica como Welcome to the Machine, Money o Another Brick in the Wall y 32 álbumes supieron marcar la historia del rock.

Pink floyd.webp

Led Zeppelin

La banda de rock británica tuvo su apogeo a finales de los 60. Nacida de la mano del guitarrista Jimmy Page la banda de conformaría de con Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham. A pesar de su separación en 1979, el grupo tiene más de 300 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.