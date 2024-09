La serie que tuvo lo necesario para encantar a Stephen King: MAX la tiene en su catálogo.

Terror, criaturas extrañas y el visto bueno de Stephen King

Apenas terminó de verla, Stephen King decidió dar a conocer este producto en todo el mundo. Su pequeño comentario en las redes sociales provocó todo un revuelo y le dio a la producción todo lo que necesitaba: más fama.

serie max king (3).png

"Si eres fanático del terror y no ves FROM, deberías hacerlo. Asusta", expresó en su cuenta de X y todos sus seguidores y fanáticos accedieron a verla. From es una serie encasillada en el género de terror, suspenso y ciencia ficción que cuenta una historia muy particular.

Sinopsis: "El misterio de un pueblo de pesadilla en el centro de América, que atrapa a todos los que entran. Sus habitantes luchan por mantener una apariencia de normalidad, pero también deben lidiar con las amenazas del bosque circundante; incluidas las aterradoras criaturas que salen cuando se pone el sol".

serie max king (2).png

El talentoso elenco que dejó lo mejor de sí en esta historia está compuesto por: Hannah Cheramy, Harold Perrneau, Avery Konrad, Chloe Van Landschool y más. Asimismo, el director que llevó a cabo cada idea del guionista fue John Griffin y la estrenó en febrero de 2022 en Estados Unidos.

serie max king (1).png

Actualmente, la serie de MAX cuenta con dos temporadas de 10 capítulos cada una y espera por su tercera entrega. Esta última debería llegar en los últimos meses del 2024; además de estar disponible en MAX, se puede ver en Movistar Plus.