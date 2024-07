La increíble historia de la catedral de España que tiene un cocodrilo en su techo

Las iglesias y catedrales, en todo el mundo, alojan grandes misterios. Pero, en España, la catedral de Sevilla se lleva todos los premios, ya que no debe haber ninguna otra que tenga un cocodrilo en su techo. Sí, para aquellos que no lo saben o no lo han visto, puede sonar como una locura y, tal vez, lo sea.