Estos son los famosos que tienen Récord Guinness y los motivos: Shakira, Enrique Iglesias y más

Qué famosos tienen Récord Guinness y por qué

A partir de 1955, comenzó a publicarse el famoso libro de los Récord Guinness y su finalidad es tener un registro histórico de todos aquellos sucesos y hazañas tan extremas como extrañas que ocurran en el mundo.

Más allá de los casos particulares de personas desconocidas que lograron llegar a la fama por una hazaña en particular, unos famosos también lo hicieron. Es así que también se consagraron en este codiciado libro de Récord Guinness y en esta nota te contamos quiénes y por qué razón.

Justin Bieber

El famoso cantante canadiense llegó al gran estrellato debido a su música a través de las redes sociales. La explosión fue tal que consiguió el Récord Guinness por ser la primera persona con el canal de Youtube con más de 3 millones de visitas.

Miley Cyrus

La ex chica Disney se hizo famosa por ser la protagonista de la famosa serie "Hannah Montana" y ya no hay nadie en el mundo que no la conozca. Es así que también logró darse un lugar en el libro de Récord Guinness por ser la adolescente con más canciones en listas internacionales y la más joven en debutar en el primer puesto de Billboard 200.

Enrique Iglesias

El hijo de Julio Iglesias es uno de los cantantes más famosos de habla hispana y también tiene su récord. Esto se debe al hecho de haber sido el artista que se mantuvo por más tiempo con el puesto número 1 en la lista Hot Latin Songs con su canción "Bailando" durante el año 2016.

Shakira

Con su disco "Fijación oral vol 1", la artista colombiana se convirtió en la persona con más discos en español vendidos en una semana. Por otro lado, también consiguió un Récord Guinness por ser la primera en llegar a los 100 millones de fans en Facebook.