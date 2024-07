El número 58: ¿amuleto contra las moscas para este verano?

¿Cómo funciona el número 58, para ahuyentar las moscas?

Los encargados del Bar, en el norte de España, le pusieron voz y rostro a los partidarios de esta extraña práctica. Explicaron que sencillamente empezaron a poner el famoso número dentro de su negocio hace tres años por si las moscas: ellos simplemente saben que les funciona.

Hay gente que ha estado dibujando estos números en un papel para colocarlo en el espacio donde quieren que las moscas desaparezcan. Este curioso método ha ido pasando de voz en voz, algunos decían “a mí me funciona” o “desde que lo hemos puesto en casa no nos han molestado más""

El efecto no es inmediato. Hay que esperar unos pocos días. Verdaderamente, este ritual no tiene base científica ni explicación alguna, solo se sabe que muchos ciudadanos de España han experimentado con este número y que ya no hay moscas.

El número 58 ¿Ahuyenta moscas (1).png

Una de las explicaciones es que la mosca, por su particular modo de ver, percibe que el 58 es una tela de araña. Por eso, es necesario hacer que el número sobresalga en el folio que se ha colocado y que haya un contraste entre el fondo y el número.

Es posible que la coincidencia o el efecto placebo jueguen un papel importante. Si varias personas en un mismo lugar colocan el número 58 y las moscas disminuyen, puede que se atribuya erróneamente al número, lo que en realidad se debe a otros factores, como la limpieza del entorno o el uso de repelentes.