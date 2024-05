El milagro que ocurrió en un autobús de Valencia

Milagro, autobus, valencia.webp

Dio a luz en un autobús: el conductor que se volvió héroe

La historia de la mujer y de su bebé tuvo varias partes para aplaudir, ya que una vez que nació el pequeño, el conductor del autobús de la línea 93, Antonio Rodríguez, priorizó la salud de la mujer y del pequeño y desvió su ruta para ir hasta el hospital Clínico.

Según explicaron desde el Ayuntamiento, todo comenzó minutos antes de las 7.30 de este jueves, cuando la mujer y su marido tomaron el autobús cerca del paseo marítimo. A los pocos minutos tuvo lugar el parto.

El bebé solamente demoró 5 minutos en nacer y lo hizo con la asistencia del padre y del conductor, que fue identificado como Antonio Rodríguez. También el resto del pasaje se puso a disposición, casi como si hubiese sido todo parte de una obra ensayada.

Sin embargo, ha sido el conductor el que se llevó todos los aplausos gracias a su actuación en este milagro ocurrido a bordo de su autobús.

Quién es el conductor del milagro en Valencia

El conductor del autobús en Valencia fue uno de los héroes de este milagro. Lo curioso es que tiene 3 hijos, pero nunca había presenciado un nacimiento: "Es la primera vez que lo veo con el cordoncito, la verdad es que me ha hecho mucha ilusión", ha dicho.

Una vez que nació el bebé, lo primero que ha pensado es qué desvío podía tomar para evitar el tráfico y poder llegar al hospital lo más rápido posible. Se ayudó del claxón del autobús para que los demás vehículos se corrieran y para que el personal de urgencias supiera que algo ocurría.

Él mismo contó que fue una pasajera la que le alertó que en el autobús había una mujer con trabajo de parto, pero que él pensó que la pareja se bajaría en la siguiente parada. No obstante, la misma pasajera le dijo que el parto ya había comenzado y que la madre había roto aguas.

Fue en ese momento que le pidió a todos los pasajeros no solicitar paradas, desviarse y llevar la mujer al hospital. Lo mejor de esta historia es que la madre y el padre del bebé son extranjeros y, al parecer, no saben español, pero que esa barrera idiomática no evitó que todos supieran entenderse durante este milagro sucedido en un autobús de Valencia.