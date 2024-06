El fulminante sincericidio del tenista que fue robado en el aeropuerto de Barcelona

tenis, robo.jpg

El fulminante sincericidio del tenista que fue robado

"Nos robaron. Ayer llegamos a Barcelona, pedimos un auto al parking del aeropuerto" comenzó comentando el actual número 71 del tenis mundial.

"Yo me subí y Flor (su novia) vio que alguien salió corriendo" describió Coria sobre el momento exacto del robo. Inmediatamente después, el jugador de tenis vio que no tenía ni sus raquetas ni el bolso de su pareja.

aeropuerto, barcelona.jpg

Coria comentó que la mochila en cuestión almacenaba algunos elementos de valor como el anillo de compromiso, un celular, y el pasaporte. El hecho ocurrió afuera del aeropuerto de Barcelona.

"Después del robo, un empleado del lugar me dijo que robaban por esa zona. Le dije por qué no me avisó antes. No sabía que era tan común" dijo enojado el jugador de tenis.

El aeropuerto de Barcelona cuenta con cámaras con las que se puede identificar a los ladrones, pero se necesita de una autorización judicial para revisarlas.

Coria comentó que, a raíz de lo sucedido, se quedó sin raquetas para jugar al tenis. A la hora de hacer la denuncia, comentó que dos personas también habían sido robadas en esta zona de España.

Cuántos robos se producen en España

Haciendo hincapié en lo que le pasó a este jugador de tenis, hay que decir que Barcelona es la ciudad donde más robos se producen en España.

En 2024, hasta el cuarto trimestre, se habían registrado la gran cantidad de 64.785 robos en el país, y se cree que esa cifra ha aumentado considerablemente, sobre todo en la Ciudad Condal.