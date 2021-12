Nuevas oportunidades únicas en Andes Motors

Comenzamos con vehículos más sustentables, que ayudan a cuidar el medio ambiente y el bolsillo de cliente no solo trayendo bicicletas y facilitando su compra con las mejores promociones del mercado, sino que también se agregaron monopatines y scooter eléctricos que pueden manejarse a diario con una carga rápida.

Es importante tener en cuenta que más allá de cuidar el medio ambiente la Lic. Vanesa Pinnavaria, Gerente de Marketing de la firma Andes Motors, nos comentó: “las personas están eligiendo subirse a la onda verde ecológica para cuidar el ambiente, pero también cuidar su bolsillo. Comprando una bicicleta común, moto o monopatín eléctrico no sólo no gastan en combustible todos los días en trasladarse, sino que evitan el gasto de estacionamiento, no necesitan carnet de conducir como una moto o auto y estos vehículos no se patentan por lo que allí haces un gran ahorro al comprarlo..

Otro punto a destacar es que los monopatines que nosotros ofrecemos son los plegables entonces los podés dejar en cualquier lugar.

También nos comentó que para los más tradicionales o que necesitan una moto se puede contar con las mejores promociones en motos de la línea Yamaha en 12 y 18 cuotas sin interés o en la línea Bajaj en 12 cuotas sin interés y en la línea Benelli se pueden encontrar motos con gastos y patentes bonificadas, pero no solo en cilindradas bajas sino en motos de cilindradas de media y gran cilindrada.

En cuanto a las bicicletas, los usuarios eligen muchos las bicis MTB para andar en grupos que está muy de moda o solos. Hay una moda muy buena que es la de cuidarse más y eso está llevando a los clientes a elegir bicicletas todo terreno para salir a recorrer la ciudad y otros espacios recreativos al aire libre. En Andes Motors por eso nos hemos especializado en cada producto así nuestros vendedores pueden asesorar al cliente en lo que le va a servir para todos los días para trasladarse de la forma que prefiera.

