Con el desembarco en Chile, Qubik comienza su expansión por Latinoamérica

El diferencial de Qubik respecto a sus competidores se basa en dos aspectos: primero, la gestión del servicio propia de punta a punta con un personal destinado al seguimiento particular de cada envío y segundo, no limita sus servicios por tamaño, zonas o tipo de carga. ¡Para Qubik todo se puede transportar! "Hasta hoy no existía una solución digital e integral, que tenga servicios de primera milla, almacenamiento y última milla”, afirman desde la compañía.

“Con el uso de la plataforma, los clientes acceden al seguimiento de sus envíos, las facturas en la plataforma, pueden revisar sus remitos digitalizados y tener información de negocios a través de métricas y todo esto en una misma pantalla”, señala Matías Jalil, CEO y Co- Founder de Qubik.

Qubik - isologotipo .jpg Qubik ofrece una solución tecnológica donde se integran múltiples operadores logísticos, dando la posibilidad a grandes empresas, plataformas de e-commerce y Pymes de gestionar su logística de manera eficiente y centralizada.

En los últimos meses, la startup comenzó un ambicioso plan de expansión comercial que les permite en la actualidad brindar su servicio a más de 650 clientes en toda la Argentina, llevan entregados más de 130.000 paquetes desde su nacimiento y concretados más de 15.000 viajes en todo el país mediante su red de aliados.

Y con el objetivo de armar la red de aliados más grande de Latinoamérica, Qubik comenzó a brindar estas mismas soluciones en Chile.

“Desembarcamos en el país trasandino. con la expectativa de replicar nuestro exitoso modelo de negocio y lo estamos haciendo con Vieja Eddie, empresa dedicada a la iluminación y la decoración, que es un cliente que ya venía trabajando con nosotros en Argentina. El principal objetivo de nuestra llegada al país vecino es continuar con el crecimiento regional de la compañía, brindando las mismas soluciones logísticas de probado éxito a nivel nacional”, agrega Jalil.

Sumado a la llegada a Chile, Qubik tiene como objetivo desembarcar y comenzar sus operaciones en otros países de la región. "Uruguay, Perú, Paraguay, Colombia, son algunas opciones que analizamos a futuro, ya que son plazas donde existen los mismos problemas que en las empresas de nuestro país y tienen un gran potencial para la incorporación de estas nuevas tecnologías, que les permitan lograr mayor eficiencia y rentabilidad en sus negocios a través de nuestra plataforma", afirma el CEO de Qubik.

“Además de brindar soluciones logísticas, también ofrecemos facilidades a la hora de estipular una metodología de cobro, ya que somos la primera empresa logística en aceptar criptomonedas como forma de pago”, comenta Máximo Cabanillas CFO de la compañía.

“El objetivo para lo que queda del año, es duplicar la cantidad de entregas actual, es decir, 40.000 paquetes mensuales y lograr disminuir en un 40% la huella de carbono”, aseguran desde Qubik.

Qubik - Socios .jpg Los socios de Qubik, que comienza su expansión en Latinoamérica.

Según datos del sector del transporte de mercaderías y la logística, el mercado en Argentina creció un 39% en el volumen de compras mediante el uso de plataformas de e-commerce, comparando con años anteriores. Y el boom no fue sólo a nivel local. A nivel continental, para el mismo periodo, el crecimiento de LATAM fue del 54%, con picos de 87% en países como Perú o de 61% en Brasil y se estima que para el 2025, el e-commerce crecerá un 96% en toda la región", informan desde la empresa.

En la actualidad y con sólo un año en el mercado nacional, la empresa incrementó un 120% la cantidad de clientes y 90% la cantidad de envíos en su segundo trimestre con respecto al primero del 2022. “Proyectamos terminar el año con más de 1.000 clientes sólo en Argentina”, finaliza Cabanillas.

Para más información de la compañía: https://qubik-tech.com/