Women by Stellantis y SurFrance Peugeot: un workshop que empodera a las mujeres detrás del volante

foto Women by Stellantis, una experiencia gratuita creada para acompañar a las mujeres en el correcto uso y mantenimiento de su automóvil.

Un taller pensado por y para mujeres

Este taller teórico-práctico, de una hora y media de duración, ofrecerá contenidos accesibles y útiles sobre el uso y mantenimiento del vehículo: desde cómo cambiar y mantener un neumático y verificar los fluidos del motor, hasta consejos para ahorrar combustible,cuidado de los niños, distribución segura de objetos dentro del vehículo, postura correcta de conducción y recomendaciones para mejorar la experiencia de manejo.

Como cierre, las participantes podrán poner en práctica lo aprendido, cambiando un neumático con sus propias manos, controlando fluidos y realizando otras actividades.

El evento contará además con un Beauty Spot de Enrredados Peluquería, un brindis de cierre y obsequios especiales, en un entorno pensado para disfrutar, compartir y aprender.

Con esta primera edición en Mendoza, SurFrance Peugeot reafirma su compromiso con la comunidad, acompañando a las mujeres que conducen, deciden y transforman la movilidad con su mirada y su energía.