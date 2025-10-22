Women by Stellantis y SurFrance Peugeot: un workshop que empodera a las mujeres detrás del volante

Por primera vez en Mendoza, llega Women by Stellantis, una experiencia gratuita creada para acompañar, inspirar y capacitar a las mujeres en el correcto uso y mantenimiento de su automóvil.
El encuentro se realizará el jueves 23 de octubre, de 18 a 20 hs, en Finca La Toscana (Franklin Villanueva 3001, Maipú), con el apoyo de SurFrance Peugeot, concesionario oficial del Grupo SurMotors.
La actividad contará con la presencia de Soledad Bereciartua, Directora de Comunicación y Prensa de Stellantis Argentina, quien junto a SurFrance Peugeot desarrolla este workshop.
Un taller pensado por y para mujeres
Este taller teórico-práctico, de una hora y media de duración, ofrecerá contenidos accesibles y útiles sobre el uso y mantenimiento del vehículo: desde cómo cambiar y mantener un neumático y verificar los fluidos del motor, hasta consejos para ahorrar combustible,cuidado de los niños, distribución segura de objetos dentro del vehículo, postura correcta de conducción y recomendaciones para mejorar la experiencia de manejo.
Como cierre, las participantes podrán poner en práctica lo aprendido, cambiando un neumático con sus propias manos, controlando fluidos y realizando otras actividades.
El evento contará además con un Beauty Spot de Enrredados Peluquería, un brindis de cierre y obsequios especiales, en un entorno pensado para disfrutar, compartir y aprender.
Con esta primera edición en Mendoza, SurFrance Peugeot reafirma su compromiso con la comunidad, acompañando a las mujeres que conducen, deciden y transforman la movilidad con su mirada y su energía.
- Evento: Women by Stellantis – Workshop para mujeres sobre el uso y mantenimiento del automóvil
- Fecha: Jueves 23 de octubre
- Horario: 18:00 a 20:00 hs
- Lugar: Finca La Toscana – Franklin Villanueva 3001, Maipú, Mendoza
- Entrada: gratuita, con cupos limitados. Inscribite aquí
- Inscripciones: a través de las redes sociales de SurFrance Peugeot (surfrance.peugeot) o por WhatsApp al 261 660-0725