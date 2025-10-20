Banco Macro refuerza su compromiso con las economías regionales a las cuales apoya a lo ancho y largo del país. En esta oportunidad acompaña la mejor experiencia audiovisual del entorno enoturístico de la provincia de Mendoza: el Ciclo de Vino al Cine, en su décimo cuarta edición 2025/2026.
Mendoza: Banco Macro acompaña una nueva edición de Vino al Cine
La experiencia cinematográfica, creada por Megacines Audiovisuales, es la vivencia más imponente de la provincia en el marco de las mejores locaciones de Bodegas
La actividad se desarrolla al aire libre en bodegas y cuenta con una grilla imperdible de más de durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025 y luego en enero y febrero de 2026.
En este entorno, Banco Macro, a través de su segmento especializado de Bodegas y Viñedos, acompaña a los actores de la industria del vino con herramientas exclusivas, asesoramiento especializado y la mejor financiación del sector.
a vivir y disfrutar la experiencia del enoturismo, con importantes descuentos en los restaurantes y hoteles boutiques de las bodegas, con las tarjetas de crédito de Banco Macro.
Banco Macro también hace parte, en cada encuentro de este ciclo de Vino el Cine, a sus clientes generando las mejores experiencias en cada una de las bodegas.
Acompañan la décima cuarta edición del ciclo:
- Bodegas de Argentina.
- Cata Internacional.
- UCA Universidad Católica de Argentina,
- Volf Argentina.
- A beneficio del Banco de Alimentos de Mendoza
Acerca de Banco Macro
Banco Macro cuenta con 8.785 colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y una estructura de 558 puntos de atención, siendo actualmente el banco privado con mayor red de sucursales a lo largo del país.
Para más información hay que ingresar a macro.com.ar/bodegas.