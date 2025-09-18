Días de Yapping en Mendoza Shopping: descuentos irresistibles, entretenimiento y una experiencia de compra total

El evento no solo se limita a descuentos, también se busca transformar el shopping en un espacio de encuentro y participación activa. Además de tiendas con promociones especiales, estarán los locales gastronómicos y de entretenimiento disponibles, reforzando la idea de que este espacio es un lugar de disfrute. En ese contexto, quienes visiten el mall en estos días se encontrarán con personajes animados interactuando con el público.

En su última edición, Días de Yapping resultó un éxito por la manera efectiva en que combinó promociones atractivas con una experiencia presencial de calidad. Esta combinación fue entendida como una fórmula apropiada para revitalizar el espacio físico del shopping y fortalecer el vínculo con los clientes.

flyer yapping Durante toda la semana, clientes y amigos podrán acceder a descuentos de hasta el 60%.

El proyecto potencia las ventas y genera una experiencia de compra impulsada por el ahorro con descuentos reales, beneficios bancarios, atención personalizada y disponibilidad efectiva de los productos. En ese sentido, Jesica Lois -gerente del shopping- remarca: "Estamos muy entusiasmados con Días de Yapping, ya que hemos unificado los esfuerzos de nuestras marcas con nuestros socios bancarios, logrando así una acción atractiva. Los clientes podrán aprovechar descuentos excepcionales en la liquidación de temporada, a los que se sumaran beneficios exclusivos como pueden ser cuotas sin interés o reintegros como es el caso de Modo. Al coordinar y comunicar de manera conjunta las liquidaciones y acciones bancarias, no solo maximizamos el alcance de la promoción individual, sino que ofrecemos una propuesta de valor integral y sumamente atractiva”.

“Destacamos esta acción como una experiencia de compra presencial que reúne asesoramiento personalizado, prueba inmediata y disponibilidad efectiva de los productos, sin esperas”, agrega María Luz Pravata, responsable de Marketing del mall.

De esta manera Días de Yapping consolida a Mendoza Shopping como destino de consumo y conexión, donde comprar se transforma en una experiencia más rica, completa y satisfactoria.

De yapa, 3 actividades imperdibles

Sorteo de una estadía en Hotel Cyan Américas

Del 15 al 21 de septiembre, quienes carguen una factura de $50.000 o más en ¡Appa! podrán participar por una estadía para dos personas (dos noches) en el Hotel Cyan Américas.

Canje de vinos

También entre el 15 y 21 de septiembre, los clientes que realicen compras de $70.000 o más, carguen su factura en ¡Appa! y se acerquen al stand en planta alta (entre las 18 y 21 hs), recibirán de regalo una botella de vino de Doña Paula Estate Malbec.

Bienvenida Primavera

El inicio de la nueva estación se celebrará con una actividad vibrante que combina deporte, bienestar y diversión. El viernes 19 de septiembre, de 18 a 20, en la Playa Oeste, SportClub estará a cargo de una jornada al aire libre con una clase de Bodycombat y Ritmos que promete un entrenamiento enérgico y musical. Acompañarán este momento, diversas alternativas como una estación de jugos detox, un photo opportunity para capturar instantes, un stand de glitter para brillar y sorteos que suman emoción al encuentro.