Conferencia Libre y Gratuita: "Verdades Develadas desde la Conciencia"

La particularidad de estas conferencias es que los temas que se desarrollan surgen de las preguntas del público, sin estar preestablecidos. Considerando que todos tenemos muchos interrogantes y situaciones de vida en común, cada respuesta no solo responde las inquietudes de quien la formula, sino de todos los que se permiten escucharla desde el corazón.

Los diferentes tópicos abordados a través del tiempo en estos encuentros, han dado respuesta a necesidades de la vida cotidiana, y a diferentes interrogantes de los misterios del Espíritu. Dirigidas al público en general, cobrarán un mayor provecho en todo aquel que se encuentre en la búsqueda de su propio camino de transformación y crecimiento.