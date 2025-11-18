Mendoza recibirá a Daniel Ferminades en una nueva presentación de su conferencia Verdades Develadas desde la Conciencia. Estos encuentros son de carácter libre y gratuito. No siguen lineamientos de ninguna religión, credo o ideología, e invitan a descubrir las propias herramientas internas necesarias para transitar y trascender los desafíos que la vida actual nos presenta, tanto a nivel individual como social.
Conferencia Libre y Gratuita: "Verdades Develadas desde la Conciencia"
El próximo sábado 06 de diciembre a las 18:00 hs en la Sala Magna del Centro de Congresos y Exposiciones, Mendoza recibirá a Daniel Ferminades en una nueva presentación de su conferencia Verdades Develadas desde la Conciencia
La particularidad de estas conferencias es que los temas que se desarrollan surgen de las preguntas del público, sin estar preestablecidos. Considerando que todos tenemos muchos interrogantes y situaciones de vida en común, cada respuesta no solo responde las inquietudes de quien la formula, sino de todos los que se permiten escucharla desde el corazón.
Los diferentes tópicos abordados a través del tiempo en estos encuentros, han dado respuesta a necesidades de la vida cotidiana, y a diferentes interrogantes de los misterios del Espíritu. Dirigidas al público en general, cobrarán un mayor provecho en todo aquel que se encuentre en la búsqueda de su propio camino de transformación y crecimiento.
Para más información sobre estos encuentros
- www.impulsodeunanuevavida.org
- [email protected]
- Instagram y Facebook: @impulsodeunanuevavida
- Youtube: Impulso de una Nueva Vida / Daniel Ferminades
Biografía breve de Daniel Ferminades
Daniel Ferminades es un orador y conferencista argentino, cofundador y director de la “Impulso de una Nueva Vida”, fundación que existe con la finalidad de acompañar la difusión de su enseñanza además de llevar adelante una tarea solidaria muy importante. A partir del año 2008, comenzó a compartir sus conocimientos y experiencias de vida en forma pública a través del desarrollo de las conferencias en distintas provincias de Argentina y diferentes países como Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y España, entre otros que se van sumando. A raíz de éstas, se han editado tres libros “Verdades Develadas desde la Conciencia”, “Acompañando el Impulso de una Nueva Vida” y “Preludio de una Nueva Vida”.