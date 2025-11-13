Comenzó la venta de entradas físicas para el Gran Premio Coronación del TN en San Martín

Si bien la corona de la Clase 3 ya tiene dueño, el drama y la lucha por el título están más vivos que nunca en las otras divisionales. El campeonato de la Clase 2 del TN llega a San Martín con una definición al rojo vivo, con un amplio número de pilotos con posibilidades matemáticas de levantar la Copa deCampeón en la última vuelta del calendario.

De igual manera, el Turismo Carretera 2000, que compartirá cronograma con el TN, tendrá su definición final en el trazado mendocino. En esta categoría, la provincia también cuenta con grandes aspirantes, siendo Bernardo "Berni" Llaver uno de los principales protagonistas y contendientes al título nacional, lo que añade un enorme valor local a la contienda.

Además de Llaver, el público local podrá alentar a otros talentos mendocinos que compiten en las categorías nacionales, como el propio Lucas Vicino, que tendrá la oportunidad de destacarse ante su gente en las divisionales más importantes del fin de semana.

Para facilitar el acceso a la gran fiesta, los fanáticos podrán adquirir sus entradas físicas en una extensa red de comercios y puntos de referencia en la Zona Este y el Gran Mendoza.

San Martín:

Daniel Girala Neumáticos

Daniel Girala Automotores

Convoy Beer Park

Fernández Autos

Autódromo Ciudad de San Martín

Suspensión San Martín

Sr. Churrasco.

En Rivadavia: Automotores Gentile.

En San Rafael: Antolín Competición.

Gran Mendoza:

Pinturería Arco Iris

Helados Chini

Granja Benedetti

Pinturería Figueroa

Casa Repuestos Bechara.

Valores de anticipadas General $20.000 y acceso a Boxes $40.000 (no pagan costo por servicio). Es fundamental recordar que los niños y jubilados ingresan de forma gratuita, haciendo del Gran Premio Coronación un evento accesible para que toda la familia disfrute de la velocidad.

