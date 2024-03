Una mendocina recicla muebles antiguos, los recupera y les da una nueva vida.

Celeste Hapon, dueña de Viejito y Vintage, recuperación y reciclado de muebles (9).jpeg "Para mí reciclar, no es sólo un proyecto, sino más bien un estilo de vida", afirmó Celeste. Foto: Martin Pravata / Diario UNO

El comienzo de Viejito y vintage

Celeste es diseñadora de indumentaria, fabricaba calzando, pero se le complicaba la compra de materiales en Buenos Aires y el año 2009 fue un punto de quiebre. Nació su hija mayor Maitena, empezó a armarle la habitación con muebles y como había pintado desde chica, restauró un placard antiguo, una camita de hierro y su hermana Carolina la motivó para que se dedique a ese oficio.

Entre las dos compraron muebles viejos, Celeste los arreglaba y vendían en diferentes lugares de diseño, por redes, en Marketplace, pero llegó un momento que eran más los trabajos que le pedían que lo que vendía afuera, por eso decidió armar un taller y hacer trabajos a demanda. Además, recicla objetos, junta recortes de maderas y hace marcos, estanterías.

Celeste Hapon, dueña de Viejito y Vintage, recuperación y reciclado de muebles.jpeg Celeste tenía mucha demanda y decidió armar su taller Viejito y vintage. Foto: Martin Pravata / Diario UNO

"Instagram me ayudó mucho en la pandemia, que era poco el trabajo porque no se podían trasladar muebles. Empecé a mostrar mi casa, que me había mudado hacía poco y es toda hecha así. Con mi pareja primero conseguimos todas las aberturas, las puertas, empezamos a armar el diseño y mostraba ese proceso y pegó un montón", explicó la diseñadora.

Celeste dijo que al principio restauraba en base a lo que quería el cliente, pero como mucha gente ya conoce su trabajo, ahora maneja el color y las texturas. "Me dicen hace lo que quieras o me piden el criterio porque ya saben lo que se puede hacer, confían en mi gusto, así que por suerte he llegado a esta etapa donde la confianza de los clientes me permite jugar un poco más", añadió.

Viejito y Vintage, recuperación y reciclado de muebles (11).jpeg "He llegado a esta etapa donde la confianza de los clientes me permite jugar un poco más", dijo Celeste. Foto: Martin Pravata / Diario UNO

Viejito y vintage se basa en la emocionalidad

La idea del emprendimiento es reciclar los muebles que cada uno tiene por la calidad de la madera antigua, que no la tienen los muebles de ahora. "Me traen algunos que han sido de los abuelos, de los padres y están en perfectas condiciones, entonces ¿por qué no darle a ese mueble que ya perdió su brillo, una nueva oportunidad?", explicó.

La emprendedora sostuvo que empezó por gusto personal e incluso con su pareja coleccionan objetos antiguos. "Son cosas que vale la pena recuperar, no sólo en sí el material, sino también todo lo que significa. Es una madera muy buena, se le da otra onda más moderna y queda completamente renovado", sostuvo.

Celeste Hapon, dueña de Viejito y Vintage, recuperación y reciclado de muebles (10).jpeg La idea del emprendimiento es reciclar los muebles que cada uno tiene por la calidad de la madera antigua. Foto: Martin Pravata / Diario UNO

Celeste dijo que trabaja basándose en la emocionalidad de las personas. "La mayoría de los clientes que he tenido a lo largo de estos años, son parejas jóvenes que reciben muebles heredados. Tiene un componente muy emocional para ellos decir, ¿cómo no voy a recuperar esto que yo me acuerdo que lo tenía mi abuela?", añadió.

Destacó que muchas veces cuando van a buscar los muebles renovados, lagrimean y a ella le encanta el conectar su trabajo con la parte interna de sus clientes. "Me pasó una vez que una chica me trajo un carrito de tiro de juguetes, que se lo había hecho su abuelita y lo quería para su nene, lo renovamos y fue una emoción que el hijo iba a tener el mismo carrito con el que jugaba ella cuando era chiquita", agregó.

Celeste Hapon, dueña de Viejito y Vintage, recuperación y reciclado de muebles (5).jpeg Celeste dijo que trabaja basándose en la emocionalidad de las personas. Foto: Martin Pravata / Diario UNO

Talleres y asesorías de reciclado y restauración

Celeste tiene dos tipos de talleres, los mensuales que tiene una cuota de $10.000 por mes, van durante todo el año, una vez por semana y muchos lo toman como terapia, un proceso recreativo, van a pasar un momento lindo. Son clases de restauración, reciclado de muebles y objetos, en donde cada uno va llevan sus materiales que van trabajando en las clases con diferentes técnicas.

Y tiene seminarios, que los hace de vez en cuando sábados o domingos y es una clase donde se aprende alguna técnica específica, por ejemplo tapizado, o un seminario de alguna técnica en particular, o de lavado de madera.

Viejito y Vintage, recuperación y reciclado de muebles (2).jpeg Da clases de restauración, reciclado de muebles y objetos. Foto: Martin Pravata / Diario UNO

Además, hace asesoramiento exprés a personas que quieren renovar sus casas. Celeste explicó que la idea no es gastar en todo un proceso de diseño y comprar muebles nuevos, sino ver las posibilidades que tiene cada espacio para mejorarlo, con lo que hay y lo que se puede con un toque de color, con arreglos básicos mínimos y poder cambiar por completo un ambiente.