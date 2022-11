Una mendocina con discapacidad motriz muestra en Instagram las dificultades para manejarse en las ciudades

Ella lo define corta y contundentemente.

O me tiraba a llorar y esperaba a que todo el mundo me hiciera las cosas, o me dedicaba a vivir

Y a eso se dedicó, desde el momento del vuelco hasta ahora, que se encontraba feliz por haber regresado del ver a Coldplay en Buenos Aires.

Natalia utiliza su Instragram para mostrar que se puede vivir en forma independiente a pesar de su discapacidad, pero que las ciudades no muchas veces acompañan a que esto suceda.

Volver a nacer

Después del accidente, Natalia tuvo que volver, literalmente, a nacer.

Tuve que aprender a vestirme, a bañarme, a ir al baño, todo nuevo. Una vida nueva. Fue literalmente un renacimiento y en plena adolescencia

Procesar lo que le había sucedido no fue fácil para ella.

"Al principio no entendía nada, porque no podía mover mi cuerpo. después pensé que cuando me operaran iba a poder volver a moverme normalmente, pero no sucedió y ahí sí me agarró un bajón muy grande"

Pero nunca se tiró en una cama a llorar, eso es lo que más resalta. Lo fue resolviendo, entre rehabilitaciones y enojos propios de la edad y de lo que le había sucedido.

Tuvo el apoyo de su familia, hizo terapia y su misma actitud positiva la ayudó a salir adelante.

Natalia Acevedo 2.jpeg Un paseo por el Parque Central: según cuenta Natalia, la Ciudad de Mendoza está bien en cuanto a accesibilidad, aunque faltan algunos detalles Foto: Martín Pravata

Cuando regresó a Malargüe quería volver a cursar con sus compañeros, sin embargo, la escuela no estaba preparada para recibir a una persona que se movilizaba en silla de ruedas. Tuvieron que adaptarse, colocar rampas y ella pudo terminar la secundaria.

Después vino a estudiar a Mendoza y también tuvo que aprender a moverse en un espacio nuevo.

"La etapa más difícil fue cuando no tenía el auto, me costaba mucho porque los taxis y los remises no me querían llevar cuando veían que estaba en silla de ruedas"

En la facultad también tuvo algunas dificultades, al principio no había ascensores y tenían que ayudarla a subir la silla por la escalera, pero su caso ayudó y también el edificio debió ser adaptado.

Lo que Natalia muestra a través de Instagram

Lo que Natalia (o "Nea" en Instagram) quiere mostrar en su red social, es que las ciudades están diseñadas de forma "poco amable" para las personas con discapacidades. No solo motrices, como la de ella.

Casi todas las problemáticas como las de no poder ver, escuchar, tener una discapacidad mental, incluso las dificultades típicas de los ancianos, no son bien recibidas en las ciudades, al menos no para que las personas sean todo lo independientes que puedan.

"Ahora que estuve en CABA, me di cuenta lo mal adaptada que está esa ciudad para las personas con discapacidad. Estuve en Palermo, donde todas las rampas están rotas, por lo que la silla no puede deslizarse. En la única zona que pude andar sola fue en la del teatro Colón y en Retiro, donde está todo nivelado. Pero en el resto de los lugares, realmente es imposible andar solo en silla de ruedas".

Natalia Acevedo 1.jpeg Natalia Acevedo se mueve con independencia en la ciudad, si las veredas y rampas están en condiciones para hacerlo Foto: Martín Pravata

Tampoco pudo viajar en subte, porque los ascensores no funcionaban. Quiso subirse al bus turístico y no tenía rampas.

Natalia resaltó que en cuanto a estos aspectos, Mendoza está mucho mejor. Acá se está trabajando en esto, le doy un punto a la provincia en esto!"

Contó que en este momento, no le interesa "denunciar" a través de su Instragram, pero si educar.

"voy filmando y mostrando distintos lugares, estoy en una etapa en la que me interesa más educar a través de lo que muestro en las redes, para que la gente de acá y también las de otros lados entienda y vea por qué necesitamos que la ciudad sea accesible"

Faltan, por supuesto, algunos detalles. Por ejemplo, en el Parque Central -lugar en el que se realizó esta nota- hay una rampa que termina en un escalón. Cosas que quizás en el momento de construir no se tienen en cuenta y le complican la vida a las personas con discapacidad. De hecho Natalia se movió sola durante toda la entrevista, excepto en este espacio en donde necesitó ayuda para subir la silla.

Planificar y adelantarse, una conducta que la ayuda a ser independiente

Natalia es una mujer a la que le encanta salir, ir a fiestas electrónicas, a restaurantes, viajar. Tiene más actividades que otras personas, con o sin discapacidad. Pero es cierto que no es sencillo y entonces, ante la dificultad, Natalia planifica.

Accesibilidad-Natalia-Acevedo1.jpg

"llamo por teléfono al lugar al que voy a querer ir, pregunto si hay baño adaptado para discapacitados y rampas. Lo hago para no verme en situaciones complicadas de resolver".

Natalia Acevedo 4.jpeg Natalia sostiene que planificar si el lugar al que asistirá está adaptado para personas con discapacidad la ayuda a sentirse mejor Foto: Martín Pravata

Es cierto que hay disposiciones y leyes que no siempre se cumplen. De hecho hay lugares en los que los baños están en el primer piso y para acceder a ellos, solo se cuenta con escaleras.

Como está acostumbrada y no se victimiza, ella planifica. Piensa antes de salir y si estas condiciones no están dadas, cambia de lugar.

Accesibilidad-Natalia-Acevedo.jpg

Una vida llena de proyectos

A pesar de que tiene a su familia para ayudarla, no es una persona acostumbrada a depender de nadie. Vive sola, no tiene pareja por el momento y no sueña con ser madre.

Ser madre no es algo que me resulte una asignatura pendiente, no lo considero parte de mis proyectos

Por el momento, esos proyectos apuntan a su trabajo, a los viajes que quiere hacer -amó profundamente ir a Barcelona, y quiere volver- y a su actividad en las redes, por la que tiene muchos reconocimientos y propuestas de colaboración en los municipios.

Me gusta colaborar, pero tampoco pienso en intervenir en política

En cuanto a tener o no una pareja, dijo que no le quita el sueño. "Me gustaría compartir con alguien con el que coincidamos en intereses -como por ejemplo en el hecho de no querer tener hijos- pero no me preocupa,, ya llegará".