Patero, el vino californiano con identidad mendocina que conquistó los premios "Oscar" del diseño

Uno de los protagonistas de los LAD Awards 2026 fue Nano Alfonsín Studio (NAS) con su ya celebrado trabajo de diseño para el vino "Tehul".

El estudio que obtuvo dos premios en los LAB Awards fue Luna & Panda, una firma fundada hace apenas 4 años en Mendoza, especializada en branding, packaging y botellas para bebidas alcohólicas.

La potencia de la botella del vino "Tehul", "inspirada en la Mendoza profunda y la herencia ancestral huarpe".

Un vino "patero" con acento cuyano para la California profunda

La dupla que integran los creativos Franco Luna y Gerardo Ruiz (Panda) se trajo dos estatuillas por una misma pieza: la medalla de plata en Ilustración para Packaging y la de bronce en Packaging (categoría Vinos) por la etiqueta de "Patero", un vino de variedad Garnacha encomendado por la bodega californiana The Historic Galleano Winery.

Se trata de una célebre bodega de California fundada en 1927 en el Valle de Cucamonga, que cuenta con casi un siglo de trayectoria y posee la distinción de ser sitio histórico en Estados Unidos. Que una casa de perfil tan conservador confíe su imagen en un estudio mendocino demuestra el alcance internacional que ha tomado el diseño local.

Franco Luna y Panda (Gerardo Ruiz) alzaron en Lima dos de las estatuillas que desde hace 10 años entregan los LAD Awards 2026, considerados los premios Oscar del diseño latinoamericano. Foto: gentileza Luna & Panda.

El encargo buscaba romper moldes: lanzar al mercado estadounidense un vino tinto joven, fresco y desenfadado, pensado para un consumo informal e incluso para coctelería.

Diseño disruptivo para una bodega centenaria

Según Franco Luna, diseñador egresado de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y cofundador del estudio, la bodega californiana les otorgó una libertad creativa inusual para desarrollar el concepto de forma integral.

"La etiqueta la hicimos para una bodega de California que tiene 100 años de historia y maneja una línea de vinos clásica y conservadora. Querían salir al mercado con algo nuevo y disruptivo, con un brief abierto que nos permitió jugar bastante", relata en diálogo con Diario UNO una de las patas creativas de Luna & Panda.

Y sobre esa libertad que otorgaba un producto innovador para el portfolio de vinos de la firma californiana, Franco Luna ejemplificó: "Al vino tinto le pusimos una botella transparente, algo que normalmente es un pecado en la industria, pero como iba a tener una vida de estantería corta, podíamos permitirnos esa licencia. También le quitamos la cápsula para dejar el corcho a la vista y propusimos llamarlo 'Patero'".

En concreto, el nombre engloba la identidad del vino nuevo: "En California no le dicen así, pero les explicamos que en Argentina y especialmente en Mendoza se le dice patero al vino pisado a mano. Les pareció un nombre simpático y divertido para conectar con el público joven. Les encantó que tuviera ese dejo argentino y que sonara gracioso en la pronunciación de un americano".

La ilustración de la etiqueta del vino "Patero" y el packaging conquistaron al jurado de los LAB Awards 2026. Foto: gentileza Luna & Panda.

El resultado técnico fue un diseño de altísima rusticidad visual: tipografías e ilustraciones dibujadas a mano con mínima intervención digital, una etiqueta en tono naranja con troquelado irregular pegada de forma deliberadamente imperfecta y la ausencia de etiqueta posterior o cápsula.

Que la pieza ganara simultáneamente en Ilustración y Packaging confirma un trabajo de diseño sólido tanto en lo estético como en lo funcional.

El diseño artesanal que se complementa: ilustrador y calígrafo

Detrás del reconocimiento en los LAD Awards 2026 hay una historia de alianza profesional relativamente joven pero con años de rodaje previo en el mundo del diseño. Luna & Panda como estudio formalizado tiene apenas 4 años de vida, aunque sus fundadores acumulan más de una década y media en el rubro del branding de bebidas.

El dúo está integrado por Franco Luna (34) y el sanjuanino Gerardo Ruiz (41), conocido popularmente como "Panda", formado en la Universidad Nacional de San Juan y docente de Tipografía en esa casa de estudios.

Franco Luna tiene 34 años, es diseñador e ilustrador mendocino. Foto: gentileza Luna & Panda.

Ambos provenientes de la universidad pública cuyana, encontraron en la suma de sus habilidades particulares una sinergia perfecta para emprender una sociedad y trabajar juntos.

"Los dos siempre fuimos trabajadores independientes y colaborábamos en muchos proyectos. Hace 4 años decidimos formalizar la relación y ponerle nombre al estudio. Panda es calígrafo, un referente en San Juan y muy groso en lo que hace. Yo soy ilustrador. A pesar de que los dos podíamos resolver una etiqueta solos, nuestras habilidades eran tan complementarias que nos hacían compartir trabajos de forma natural. Nos potenciamos", explica Franco sobre el origen de su estudio de diseño.

Y completa: "Esta fue la primera vez que nos animamos a presentarnos en un concurso internacional de esta magnitud; nos entusiasmó empezar a exponernos y viajar a la premiación en Lima fue una experiencia hermosa".

Un estudio de diseño con sede en el exterior

Pese a tener su base de operaciones en Mendoza, el portfolio de Luna & Panda se ha vuelto casi exclusivamente internacional. Luna señala que, aunque ambos trabajaron con bodegas locales en sus etapas independientes, hoy la gran mayoría de sus clientes provienen de Estados Unidos, Chile, España, México, Perú y recientemente Portugal, donde se encuentran diseñando la identidad completa para una nueva bodega desde sus cimientos.

"En Mendoza es casi inevitable empezar diseñando para la industria del vino. Hoy podemos trabajar a distancia y entender un producto sin estar presentes, aunque viajar una vez al año a California o probar el producto siempre es el escenario ideal", asume Franco Luna.

Algunos de los premiados de la décima edición de los LAD Awards 2026 que se realizó en Lima hace dos semanas. Foto: gentileza Luna & Panda.

En el caso del vino "Patero", explica que "enviamos el diseño y el vino ni siquiera estaba embotellado aún. Recién en estos días está saliendo al mercado".

Para Luna, ganar en los LAB Awards 2026 les da "chapa" y exposición en el diseño de élite: "Ninguno de los premios implica un premio económico, de hecho, hay que pagar para inscribirse como en la mayoría de los concursos; pero sí otorga un enorme prestigio y una validación externa que los clientes valoran mucho".

La respuesta humana frente al avance de la IA

En momentos donde las herramientas de generación de imágenes por inteligencia artificial (IA) amenazan con automatizar gran parte del proceso creativo, en Luna & Panda defienden el valor de la técnica artesanal "a la vieja escuela", la caligrafía a pincel y la ilustración en papel.

Al ser consultado sobre el rol de las nuevas tecnologías en el ecosistema del diseño, Luna contrapuso la frialdad de los algoritmos con la calidez del trabajo a mano.

Fue la primera vez que Franco Luna y su socio sanjuanino Panda llevan su estudio a consideración de unos premios internacionales. Y el debut les devolvió con dos estatuillas. Foto: gentileza Luna & Panda.

"No nos posicionamos en contra de la inteligencia artificial, pero sí expresamos y defendemos el valor del trabajo manual y la calidez que da resolver algo a mano, de dedicarle tiempo. Nuestros clientes no le entregan su vino a una IA para que se lo resuelva, ni le entregan la uva a un algoritmo. Dedican un esfuerzo enorme a la tierra y a la elaboración. De esa misma manera, nosotros no le entregamos el diseño de esa botella a una máquina", considera.

Y asegura: "Hay un valor agregado en resolver con técnica artesanal que hoy vale más que nunca. El consumidor nota esa diferencia en la etiqueta e incluso empieza a reaccionar de forma adversa cuando ve productos hechos con IA".

Mendoza, capital del diseño vitivinícola de exportación

El éxito en Lima no fue exclusivo de Luna & Panda. La décima edición de los LAD Awards 2026 reconfirmó el peso del diseño mendocino a través del reconocimiento otorgado también a Nano Alfonsín Studio, galardonado en la categoría de embalaje por su celebrado trabajo "Tehul", un proyecto que ya venía acumulando distinciones en otros festivales internacionales de packaging.

El diseño de etiqueta y botella de vino "Tehul", creado por el mendocino Nano Alfonsín, fue elegido entre los 12 mejores del mundo el año pasado por el evento Make a Mark. Ahora ganó un premio en los LAD Awards 2026. Foto: gentileza Nano Alfonsín.

La presencia destacada de creativos de la provincia en certámenes internacionales evidencia que Mendoza no solo exporta vinos de alta gama, sino también narrativa visual, estrategia comercial y conceptos gráficos capaces de competir al más alto nivel con potencias de la región como Brasil o Colombia.

Mientras preparan su viaje a Buenos Aires para participar a fin de mes en una nueva entrega de los FePi (Festival Internacional de la Publicidad Independiente), donde competirán en las categorías Branding, Packaging e Ilustración con 4 proyectos, Franco Luna y Gerardo Ruiz "Panda" continúan demostrando que, desde un estudio en el oeste argentino, la caligrafía hecha a mano y la ilustración artesanal siguen siendo el mejor vehículo para enamorar a los consumidores en cualquier góndola del mundo.